Gains d'efficacité pour les professionnels oeuvrant en soutien à domicile - Investissement de 8 M$ pour de nouveaux outils informatiques destinés aux intervenants







MONTRÉAL, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Afin d'améliorer les services de soutien à domicile, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, accompagné de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, madame Francine Charbonneau, et de la députée de Verdun et ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, madame Isabelle Melançon, a annoncé aujourd'hui un investissement de 8 M$ pour doter les intervenants sur le terrain d'outils informatiques. Ceux-ci permettront aux professionnels d'échanger avec les systèmes d'information directement à partir du domicile des usagers.

Les avantages seront multiples, tant pour les intervenants que pour les personnes recevant des services de soutien à domicile. Le partage des renseignements cliniques et administratifs pourra se faire en temps réel, et les informations sur l'usager seront disponibles en tout temps. Cette initiative vise également un meilleur partenariat entre l'intervenant et l'usager, alors que ce dernier se trouvera davantage impliqué dans le processus. Le choix de l'outil sera laissé aux établissements en fonction des besoins des professionnels, mais il pourra s'agir d'ordinateurs portables, d'ultraportables, ou de tablettes.

Citations :

« Lors du Forum sur les meilleures pratiques en soins à domicile tenu en mai dernier, l'une des choses les plus suggérées par les intervenants du milieu portait sur l'acquisition d'équipement informatique. Nous les avons écoutés et entendus. Cette initiative, qui s'ajoute à l'achat d'équipement annoncé le printemps dernier, permettra d'importants gains d'efficacité et d'efficience quant aux processus de travail des professionnels, mais surtout, permettra une augmentation du temps direct consacré aux soins et aux services aux usagers. Le soutien à domicile représente un élément clé de l'organisation des soins et des services offerts aux aînés, et nous sommes fiers de pouvoir offrir ces outils supplémentaires aux professionnels qui oeuvrent auprès d'eux.»

Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Nous sommes toujours à l'affut d'initiatives qui permettent de bonifier les façons de faire et d'offrir les meilleurs soins et services possible à nos aînés, et l'optimisation de ces outils informatiques s'inscrit dans ces efforts. L'investissement annoncé permettra d'outiller encore davantage les intervenants, et je profite de l'occasion pour souligner le travail formidable de ces équipes, à travers le Québec. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation



Faits saillants :

Cet investissement de 8 M$ s'inscrit dans la foulée des nouvelles mesures annoncées lors de la mise à jour du Plan économique du Québec par le ministre des Finances, monsieur Carlos J. Leitão, en novembre dernier, et est le résultat d'une saine gestion des finances publiques du gouvernement.

Les montants alloués par établissement pour l'achat des équipements seront répartis selon le nombre d'intervenants en soutien à domicile. L'investissement total permettra l'achat d'environ 6 600 appareils.

Rappelons également que tel qu'annoncé lors du Forum sur les meilleures pratiques en soutien à domicile du mois de mai 2017, un montant de 2,5 M$ fut consacré à un programme de formation sur les outils de cheminements cliniques informatisés et les autres pratiques exemplaires, en plus d'un montant de 3,5 M$ octroyé pour l'achat d'équipement pour les intervenants. Cette somme était principalement dédiée à l'acquisition de cellulaires.

Mentionnons qu'un projet pilote a été mis sur pied en juillet 2016 dans trois régions du Québec, en vue de tester le bon fonctionnement des logiciels utilisés. Les établissements ciblés étaient les CISSS de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie-Ouest ainsi que le CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal.

