Lancement de YIMBY, des milieux de vie pour les milléniaux

MONTRÉAL, le 5 févr. 2018 /CNW Telbec/ - C'est dans une ambiance festive et rythmée, au coeur de du festival IGLOOFEST, que REZ immobilier a procédé au lancement de son nouveau projet résidentiel adapté aux valeurs et aux modes de vie de la génération Y (milléniaux) : YIMBY. Conçu par et pour les milléniaux, YIMBY sera disponible à Rosemont les Quartiers dès juillet 2018, et à Terrebonne au sein du projet immobilier District Union (www.districtunion.ca), à l'été 2019.

« Notre volonté est de répondre aux besoins de toutes les générations en matière d'habitation et de leur permettre de se réaliser. Avec YIMBY, les milléniaux seront bien servis avec ses espaces futés, compacts et modulables. Ce concept immobilier à l'image de la génération Y sera axé sur la communauté, le partage et les rencontres », a expliqué Patrick Préville, directeur des relations publiques de REZ immobilier.

Projets à Rosemont les Quartiers et District Union

Les deux premiers projets YIMBY du groupe immobilier REZ nécessitent un investissement de près de 100 M$ (33 M$ pour Rosemont, 60 M$ pour Lachenaie). Constitués d'espaces locatifs futés, compacts et modulables, les projets YIMBY incluront des aires communes pensées pour favoriser les connexions sociales : espace lounge, cuisine collaborative, aires de co-travail, espace jeux, etc. En plus d'un stationnement intérieur auto/vélo, les milléniaux y trouveront aussi un « lave-pitou » pour leur animal de compagnie. (voir fiche technique de chaque projet)

Après l'annonce importante du groupe immobilier pour son projet multigénérationnel à Lachenaie, le lancement officiel de YIMBY est une nouvelle étape qui concrétise la volonté de Réseau Sélection d'offrir des milieux de vie qui permettent de valoriser chacune des générations.

« Notre expertise repose sur près de 30 ans d'expérience à développer des projets adaptés aux besoins et aux styles de vie des générations. Après les retraités, les milléniaux, et bientôt les familles et les boomers », a exposé M. Préville.

À propos de REZ Immobilier

Créée tout récemment, REZ Immobilier est vouée à la conception et à la création d'espaces de vie destinés aux différentes générations dont les membres sont à la recherche de milieux et d'environnements modernes, fonctionnels, dynamiques et adaptés à leurs besoins spécifiques. (www.rez.ca)

À propos de Réseau Sélection

Depuis près de 30 ans, Réseau Sélection développe, construit et gère des complexes résidentiels. Pionnière dans le domaine des complexes pour retraités, l'entreprise est aujourd'hui au premier rang au Canada parmi les acteurs privés de ce secteur. Sa structure unique est totalement intégrée verticalement, ce qui facilite sa diversification géographique et de produits. C'est ce qui l'a conduite à créer la division REZ immobilier, dédiée à la réalisation de projets multirésidentiels et multigénérationnels, ainsi qu'à la création de milieux de vie intégrés qui répondent à la diversité des ménages d'aujourd'hui. En plus de ses quelque 45 complexes d'habitation en activité ou en construction, le groupe compte quelque 3 500 employés qui sont au service de la clientèle qui, dans une proportion de 96 %, recommanderait le groupe à ses proches. (www.reseau-selection.com)

SOURCE Réseau Sélection

