Le Canada félicite la Six Nations Polytechnic pour le caractère innovateur de sa STEAM Academy

SIX NATIONS OF THE GRAND RIVER, ON, le 5 févr. 2018 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est d'avis que tous les enfants des Premières Nations ont droit à un bon départ dans la vie, et travaille en partenariat avec les Premières Nations pour les appuyer dans la création d'un système d'éducation de qualité.

Aujourd'hui, l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, est heureuse d'être à Six Nations of the Grand River, afin de féliciter la Six Nations Polytechnic pour sa STEAM Academy (sciences, technologie, génie, arts et mathématiques) et son approche novatrice. La STEAM Academy est la première école au Canada qui permet aux étudiants d'obtenir en parallèle un diplôme d'études secondaires et un diplôme études collégiales, ce qui constitue une mesure incitative pour une nouvelle génération d'apprenants. Grâce à ce programme, les étudiants ont accès à divers outils, qui vont de la réalité virtuelle à l'expertise et à l'expérience communes d'une équipe dévouée d'éducateurs autochtones et non autochtones, en passant par des milliers d'années de savoir autochtone. Les élèves commencent à suivre des cours de niveau collégial dès la 10e année et terminent le programme en 5 à 6 ans; ils obtiennent ainsi à la fois un diplôme d'études secondaires de l'Ontario et un diplôme collégial de technicien de l'Ontario (2 ans).

Services aux Autochtones Canada est heureux d'appuyer la Six Nations Polytechnic en finançant : l'éducation postsecondaire, l'engagement parental et communautaire, la langue et la culture ainsi que les droits de scolarité des étudiants.

Citations

« La Six Nations Polytechnic continue de faire preuve d'un leadership et d'un engagement remarquables en faveur d'une éducation de qualité assurée par la STEAM Academy. En plus de préparer les élèves à un avenir prometteur en sciences, en technologie, en génie, en arts et en mathématiques, ce programme novateur permet d'enraciner leur apprentissage dans la culture et la langue autochtones. »

L'honorable Jane Philpott, M.D., c.p., députée

Ministre des Services aux Autochtones

« Les enfants ont tous des dons et sont tous désireux d'apprendre s'ils sont stimulés et soutenus de manière positive. La Six Nations Polytechnic a pris la décision de lancer la STEAM Academy pour offrir aux élèves la possibilité d'apprendre dans un environnement culturellement favorable qui encourage la créativité, la pensée critique, l'innovation, l'excellence et le respect mutuel. Les élèves apprécient l'expérience de la STEAM Academy et cela en dit long. »

Rebecca Jamieson

Présidente-directrice générale, Six Nations Polytechnic

« Nous devons offrir à nos élèves toutes les chances de réussir. La Six Nations Polytechnic a pris des mesures proactives en mettant sur pied la STEAM Academy et en constituant une équipe forte et dévouée qui travaille à en faire une réalité pour ses étudiants. Grâce à ce soutien financier, nous envisageons l'avenir avec un regain d'espoir et avec résilience. »

Chef Ava Hill

Six Nations of the Grand River

Les faits en bref

La Six Nations Polytechnic offre une vaste gamme de programmes d'éducation postsecondaire et de formation à l'intention d'élèves autochtones et non autochtones depuis les 25 dernières années.

La STEAM Academy de la Six Nations Polytechnic a été inaugurée à Brantford ( Ontario ) en septembre 2017.

( ) en septembre 2017. Les élèves n'ont pas à payer de droits de scolarité.

Liens connexes

Restez branchés

