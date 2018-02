Options de livraison de la FAN ID disponibles pour les spectateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2018tm

Tous les spectateurs de la Coupe du Monde de la FIFA 2018tm doivent se procurer une FAN ID et il existe plusieurs options pour la recevoir dans différents pays. Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le...

AUVSI XPONENTIAL, l'événement qui réunit plus de 8 500 leaders de l'industrie de la technologie sans pilote et utilisateurs avant-gardistes provenant des secteurs de la défense et commercial, le grand rendez-vous des nouveautés sur les politiques,...