NIRA Dynamics et Klimator intensifient leur coopération - Des données de frottement de voitures améliorent les modèles météorologiques des routes

NIRA Dynamics et Klimator intensifient leur coopération et offrent aux services routiers suédois des prévisions de l'état des routes. Cela permet d'optimiser la viabilité hivernale, réduisant d'une part l'impact sur l'environnement et d'autre part le nombre d'accidents dus aux routes glissantes. Au coeur de la nouvelle technologie d'état des routes se trouve le logiciel Road Status Information (RSI), qui combine les informations de stations météoroutières avec des données de frottement en provenance de véhicules connectés et de prévisions météorologiques générales.

L'hiver dernier, pendant la saison 2016/2017, NIRA a recueilli des données de frottement d'une flotte de taxis en Suède et a partagé les résultats avec Klimator et l'Administration nationale suédoise des Transports (Trafikverket). Les données étaient envoyées en continu vers un serveur de NIRA, où elles étaient traitées afin de surveiller l'état des routes en temps réel.

NIRA et Klimator vont maintenant passer à l'étape suivante consistant à combiner en temps réel les données des véhicules avec les modèles météorologiques locaux de l'état des routes de Klimator, afin de transformer ces derniers en prévisions à très haute résolution de l'état des routes.

« Nous intégrons les deux approches, afin d'échanger des données rapidement et facilement. Ainsi, les services routiers disposeront toujours d'informations à jour et fiables, avec une résolution sans précédent, c'est-à-dire en temps réel et jusqu'au niveau de tronçons de route individuels », explique David Askenteg, responsable du projet RSI chez NIRA.

Grâce à RSI, les services routiers lutteront contre le verglas et la neige de façon beaucoup plus efficace. « Si vous savez exactement où et quand les routes vont devenir glissantes, alors vous savez aussi où et quand répandre du sel de façon proactive, et où il n'y en a pas besoin. Cela présente un avantage énorme pour la sécurité routière et pour l'environnement. Vous pouvez ainsi réduire les coûts en sel, ainsi que planifier et utiliser les ressources de façon plus efficace. Mais l'avantage principal reste la sécurité, il s'agit de sauver des vies sur nos routes », ajoute Torbjörn Gustavsson, PDG de Klimator.

NIRA et Klimator s'efforcent d'étendre l'usage de RSI à de plus en plus de véhicules. Les compagnies de taxis et les entreprises de location de voitures, ainsi que les exploitants de parcs automobiles, présentent un intérêt particulier afin d'augmenter la couverture du réseau routier.

À propos de NIRA : Fondée en 2001 et basée à Linköping, en Suède, NIRA Dynamics est une société spécialisée dans la fusion des données de capteurs et le développement de solutions de sécurité et de navigation efficaces pour l'industrie automobile mondiale. Les clients de NIRA comprennent certains des leaders de l'industrie automobile comme Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volvo, Fiat et Renault.

À propos de Klimator : Fondée en 1999, Klimator est une entreprise de recherche et de développement à l'université de Göteborg, en Suède, spécialisée dans les modèles météorologiques locaux de l'état des routes.

