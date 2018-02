L'Empire State Building Run-Up : présentée par Turkish Airlines, appuyée par la Fondation des athlètes handicapés







La championne en titre, Suzy Walsham, revient à New York après la victoire record de l'an dernier

NEW YORK, le 4 février 2018 /CNW/ - L'Empire State Building a annoncé aujourd'hui que la coureuse d'élite Suzy Walsham, de Singapour, sera de nouveau à l'édifice le plus célèbre au monde, le mercredi 7 février 2018, pour participer à la course verticale, l'Empire State Building Run-Up, présentée par Turkish Airlines et appuyée par la Fondation des athlètes handicapés, occasion aussi de défendre son titre d'athlète la plus décorée de l'histoire de cette course.

Walsham a remporté sa cinquième victoire consécutive et sa huitième victoire record au classement général de l'Empire State Building Run-Up, édition 2017, à l'issue de l'épreuve féminine sur invitation, avec un chrono de 12 minutes et 11 secondes. La 41e course annuelle opposera Walsham à Cindy Harris, qui occupe actuellement la deuxième place au classement mondial des coureuses de tour, derrière Walsham, ainsi qu'à Meg Santana et à Stephanie Hucko, rivales établies, toutes les trois, aux États-Unis.

Parmi les principaux prétendants à la qualification masculine sur invitation, on retrouve Frank Nicolas Carreño de Colombie, 2e au classement mondial, Alex Workman, le coureur de tour le mieux classé aux États-Unis, et Sproule Love, le 14e coureur de tour aux États-Unis.

« Étant la première et la plus célèbre course verticale au monde, l'Empire State Building Run-Up offre aux concurrents un défi unique en son genre », a déclaré Walsham. « C'est un honneur et un privilège d'affronter chaque année les meilleures athlètes du monde dans ce lieu emblématique, et j'ai hâte de défendre à nouveau mon titre en 2018. »

Turkish Airlines, le transporteur national turc, la compagnie aérienne qui dessert le plus grand nombre de pays et de destinations internationales que toute autre compagnie aérienne, est le commanditaire principal de l'édition 2018. Du côté des prix à gagner cette année, les trois premiers gagnants de la course, hommes et femmes, recevront, entre autres, respectivement, un bon de vol en classe affaires pour une destination Turkish Airlines de leur choix. Turkish Airlines, dont le siège mondial est établi à Istanbul, dispose d'un bureau à New York situé dans l'Empire State Building.

« Déjà fière de son vaste réseau de vols couvrant plus de 300 destinations de passagers et de fret dans 120 pays, Turkish Airlines est ravie d'être le commanditaire de cette course passionnante qui rassemble des communautés du monde entier, tout en sensibilisant le public à la Fondation des athlètes handicapés », a déclaré Cenk Öcal, directeur général de Turkish Airlines à New York. « Turkish Airlines continue de remplir son engagement envers les événements et les organisations sportifs mondiaux qui reflètent son dynamisme et son esprit compétitif dans tous les aspects. »

La Fondation des athlètes handicapés (en anglais Challenged Athletes Foundation ou CAF) est de nouveau l'organisme de bienfaisance officiel de la course verticale. Chef de file mondial du soutien à l'accès des personnes handicapées aux sports et à un mode de vie actif, la CAF est persuadée que la participation à l'activité physique, à tous les niveaux, accroît l'estime de soi, favorise l'autonomie et améliore la qualité de vie.

« Je suis ravi de tenter la course verticale, l'Empire State Building Run-Up, pour la première fois, cette année », a déclaré Rudy Garcia-Tolson, paralympien et membre de l'équipe de la CAF. « Je suis fier de représenter la CAF au sein d'une équipe composée de quatre autres athlètes handicapés et de 25 solliciteurs de fonds, tous engagés dans la mission de la CAF. Étant amputé double au-dessus du genou, les escaliers m'ont toujours donné du fil à retordre, donc cette course est un gros défi que j'ai hâte de relever. »

Outre les épreuves éliminatoires chapeautées par Turkish Airlines et la CAF, l'édition 2018 verra s'affronter des coureurs, hommes et femmes, sur invitation, des participants issus du monde des médias, des célébrités, des courtiers immobiliers de la ville de New York, des coureurs tirés au sort et, pour la deuxième année, des membres du service de police de la ville de New York et du service d'incendie de New York.

Pour célébrer l'événement, les lumières de la tour de l'Empire State Building brilleront dans les couleurs de Turkish Airlines, rouge et blanc, le soir de la course.

À propos de l'Empire State Building

S'élevant à 1 454 pieds au-dessus de Midtown Manhattan (depuis la base à l'antenne), l'Empire State Building, que détient la Empire State Realty Trust, Inc., est le « plus célèbre immeuble de bureaux au monde ». Avec de nouveaux investissements dans l'efficacité énergétique, l'infrastructure, les espaces publics et les équipements, l'Empire State Building a su attirer des locataires de premier ordre représentatifs d'un large éventail de secteurs dans le monde entier. Par ailleurs, le gratte-ciel est doté d'une solide technologie de radiotélévision qui prend en charge les grandes stations de radio FM et de télévision sur le marché métropolitain de New York. Selon un sondage réalisé par l'American Institute of Architects, l'Empire State Building est le bâtiment favori aux États-Unis, et l'observatoire de l'Empire State Building, la destination touristique de prédilection de la région, est l'une des attractions les plus aimées au monde. Pour tout complément d'information sur l'Empire State Building, rendez-vous aux bonnes adresses : www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, www.youtube.com/esbnyc ou www.pinterest.com/empirestatebldg/.

À propos de la Empire State Realty Trust

La Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE : ESRT), importante fiducie de placement immobilier (FPI), possède, gère, exploite, acquiert et réaffecte des immeubles de bureaux et de commerce de détail à Manhattan et dans la zone métropolitaine de New York, où se trouve notamment l'Empire State Building Building, le plus célèbre immeuble de bureaux du monde. La société, établie à New York, New York, détient au 30 septembre 2017 un portefeuille immobilier locatif couvrant 10,1 millions de pieds carrés, soit 9,4 millions de pieds carrés dans 14 immeubles à bureaux, dont neuf à Manhattan, trois dans le comté de Fairfield, au Connecticut, et deux dans le comté de Westchester, de l'État de New York, et environ 700 000 pieds carrés dans le commerce de détail.

SOURCE Empire State Realty Trust, Inc.

Communiqué envoyé le 4 février 2018 à 16:29 et diffusé par :