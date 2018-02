Avis aux médias - La ministre Philpott sera en visite à Six Nations of the Grand River pour faire des annonces importantes en matière d'éducation et d'approvisionnement en eau







OTTAWA, le 4 févr. 2018 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'honorable Jane Philpott, ministre des Services aux Autochtones, sera en visite à Six Nations of the Grand River pour annoncer le soutien du gouvernement pour un projet d'éducation de qualité et novateur dans la collectivité.

Date : Le lundi 5 février 2018

Heure : De 10 h à 10 h 20 - Visite

10 h 30 (HNE) - Annonce

Lieu : Six Nations Polytechnic STEAM Academy

White Pines Lecture Hall

411, rue Elgin

Brantford (Ontario) N3S 7P5

Les représentants des médias sont invités à visiter la Six Nations Polytechnic STEAM Academy en compagnie de la ministre et des représentants de la STEAM Academy.

------------------------------

La ministre Philpott, accompagnée de la chef Ava Hill, annoncera également un projet qui permettra d'étendre l'approvisionnement en eau potable salubre, propre et fiable au sein de la collectivité.

Date : Le lundi 5 février 2018

Heure : 11 h 30 (HNE)

Lieu : Usine de traitement de l'eau

2614, chemin Pauline Johnson Road

Ohsweken (Ontario)

