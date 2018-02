Semaine des enseignantes et des enseignants 2018 - Votre enseignement, notre réussite à tous!







QUÉBEC, le 4 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la Semaine des enseignantes et des enseignants, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, souligne le travail indispensable des milliers d'enseignantes et d'enseignants à travers le Québec.

Sur le thème Votre enseignement, notre réussite à tous!, la Semaine des enseignantes et des enseignants se déroule cette année du 4 au 10 février. Créée en 1994 par le Ministère pour valoriser la profession enseignante et rendre hommage aux personnes qui l'exercent, la Semaine est soulignée annuellement au début du mois de février de diverses manières dans les milieux scolaires, souvent avec la participation des comités de parents. Cet événement permet d'année en année de rappeler l'importance de la valorisation du travail des enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes.

Citation :

« Par leur compétence et leur professionnalisme, les enseignantes et les enseignants jouent un rôle essentiel dans la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et moins jeunes, en leur transmettant le goût d'apprendre et de se dépasser. Tout au long de la semaine, j'invite la population à saisir chacune des occasions pour les remercier et souligner à quel point ils changent la vie des élèves. »

Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

