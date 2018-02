Le chef montréalais Eric Gonzalez de L'Atelier de Joël Robuchon remporte l'argent au Championnat culinaire canadien







MONTRÉAL, le 4 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le chef de L'Atelier de Joël Robuchon au Casino de Montréal, Eric Gonzalez, a remporté la médaille d'argent de la compétition Gold Medal Plates. Ce Championnat culinaire canadien se tenait cette fin de semaine à Kelowna, en Colombie-Britannique. Vainqueur de l'édition montréalaise, le chef québécois a participé à la grande finale nationale en tant que représentant de Montréal et du Québec. Cette prestigieuse compétition fait une fois de plus scintiller ce talent brut et incomparable.

Faits saillants

Le talent et la créativité du chef Gonzalez ont été mis au défi lors de trois épreuves tenues tout au long de la fin de semaine.

Confronté à 10 autres chefs canadiens, Eric Gonzalez a su garder sa concentration pour se démarquer.

a su garder sa concentration pour se démarquer. Les juges canadiens, fins gourmets, ont eu la difficile tâche de déterminer qui parmi les meilleurs chefs du pays repartirait avec l'une des trois médailles du championnat.

La médaille d'or a été décernée au chef Alex Chen de Vancouver

Citation

« Je suis très honoré et fier de revenir à la maison avec cette récompense! » s'est exclamé Eric Gonzalez. « La reconnaissance rejaillit sur la brigade et l'équipe de L'Atelier de Joël Robuchon au Casino de Montréal et j'en suis fort heureux », s'est-il empressé d'ajouter.

À propos de L'Atelier

Sublimement décoré, L'Atelier de Joël Robuchon propose un concept culinaire expérientiel dans un environnement convivial. La cuisine ouverte offre une proximité inégalée avec la brigade. En effet, L'Atelier compte 56 places, dont 36 au comptoir entourant la section « atelier », où toute l'action se déroule. Les clients peuvent composer leur menu selon leur appétit puisque la carte propose des grands classiques sous forme de petites portions.

À propos du Casino de Montréal

Réputé pour la variété de ses jeux et l'excellence de son service à la clientèle, le Casino de Montréal accueille chaque année près de six millions de visiteurs. Situé à quelques kilomètres du centre-ville de Montréal sur la magnifique Île Sainte-Hélène, il propose une vaste gamme de divertissements - spectacles, restaurants, bars, environnement multimédia - en plus de se démarquer par son architecture emblématique. Acteur économique de premier plan, le Casino de Montréal génère annuellement 50 millions de dollars en dépenses touristiques dans la région de la métropole, et contribue au maintien de 3 500 emplois directs, indirects et induits.

