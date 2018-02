Avis aux médias - Journées de réflexion sur la formation professionnelle - La CSQ présente pour faire connaître ses propositions







MONTRÉAL, le 4 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) participera aux Journées de réflexion sur la formation professionnelle qui auront lieu demain et mardi au Centre des congrès de Québec.

La présidente, Louise Chabot, rappelle que la formation professionnelle est une priorité pour la CSQ et ses fédérations du réseau scolaire.

« Pour la CSQ, il est essentiel de valoriser et de positionner la formation professionnelle. C'est en ayant cet objectif en tête qu'on doit aborder ces journées de réflexion, car la formation professionnelle doit être véritablement reconnue comme une formation qualifiante et transférable. Cette reconnaissance passe, entre autres, par la valorisation du personnel qui y travaille chaque jour et l'amélioration des conditions d'exercice », soutient Louise Chabot.

La Centrale et ses fédérations feront valoir cinq revendications majeures durant les Journées de réflexion :

Assurer l'accessibilité de la formation professionnelle à temps partiel

Il faut offrir aux jeunes et aux adultes qui le désirent la formation professionnelle à temps partiel, afin de pouvoir concilier le travail, la famille et les études.

Mettre en place un comité de concertation des partenaires pour les stages accrus en milieu de travail

Le ministère recherche un modèle de formation qui s'apparente au modèle dual allemand. Il faut donc prévoir un comité national de concertation pour assurer le suivi des projets en cours.

Proposer une offre de formation régionale diversifiée

L'objectif est d'offrir le maximum de possibilités aux jeunes, afin qu'ils fassent le choix de demeurer dans leur région.

Offrir des services complémentaires

De façon à répondre notamment aux élèves ayant des besoins particuliers au sein de la formation professionnelle.

Financer la mise à niveau

Il faut rendre disponibles des ressources pour offrir une mise à niveau pour les élèves qui ne maîtrisent plus les compétences préalables à leur programme.

La présidente, Louise Chabot, ainsi que les représentants des fédérations, Josée Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), Pierre Provençal, vice-président de la Fédération du personnel de soutien scolaire (FPSS-CSQ), ainsi que Sophie Massé, vice-présidente de la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec (FPPE-CSQ) seront disponibles sur place pour répondre aux questions des journalistes.

QUOI : Participation de la CSQ aux Journées de réflexion sur la formation professionnelle



QUI : Louise Chabot, présidente de la CSQ

Josée Scalabrini, présidente de la FSE-CSQ

Pierre Provençal, vice-président de la FPSS-CSQ

Sophie Massé, vice-présidente de la FPPE-CSQ



QUAND : 5 et 6 février 2018



OÙ : Centre des congrès de Québec

1000 boul René Lévesque Est

Québec, G1A 1B4

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont près de 130 000 dans le secteur public. Elle est l'organisation syndicale la plus importante en éducation et en petite enfance au Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

