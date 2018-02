Envision conclut des partenariats de développement durable stratégiques à Singapour







Transformer le projet « Smart Nation » en produit

Envision, une société leader mondial des plateformes d'énergie numérique, est en partenariat avec quatre organisations de Singapour afin de développer un écosystème d'innovations qui permettra la transition numérique.

Les partenariats avec le Groupe Ascendas-Singbridge, le Groupe Sunseap, l'Institut de recherche en énergie solaire de Singapour (SERIS) et l'Université de technologie de Nanyang de Singapour (NTU Singapour) précèdent l'ouverture du Global Digital Hub d'Envision à Singapour. Le Hub vise à encourager l'innovation dans les applications de ville intelligente, la R & D intelligente de l'Internet des Objets (IdO) et les talents, tout en recherchant l'excellence commerciale. Les relations établies témoignent du solide soutien dont bénéficiera Envision à Singapour, et lui permettront de tirer parti du mouvement « Smart Nation » de Singapour.

« Envision est inspirée par l'engagement Smart Nation de Singapour. Nous sommes très enthousiasmés à l'idée de transformer le projet « Smart Nation » en produit, grâce à un écosystème et une plateforme IdO intelligents. La collaboration avec des partenaires partageant les mêmes idées est en train d'accélérer le déroulement des événements », a déclaré M. Lei Zhang, PDG d'Envision.

Le Protocole d'entente entre Ascendas-Singbridge et Envision verra les équipes des deux parties collaborer pour développer des solutions d'immeuble intelligent avec EnOStm, l'écosystème et la plateforme IdO d'Envision. Ascendas-Singbridge fournira les connaissances professionnelles et les installations de banc d'essai pour un essai pilote des solutions co-développées à Galaxis, un aménagement d'Ascendas-Singbridge à One North. Un espace de travail commun d'Ascendas-Singbridge au Singapore Science Park, dénommé thebridge, accueille actuellement le Global Digital Hub d'Envision. Le fait de situer le Global Digital Hub dans l'emplacement principal de Singapour met aussi Envision en position d'incuber au niveau local et lui fournit un tremplin au niveau mondial, surtout sur le marché de l'énergie de la région Asie-Pacifique.

M. Manohar Khiatani, PDG adjoint du Groupe d'Ascendas-Singbridge, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous lancer dans ce partenariat avec Envision. En tant que premier fournisseur de solutions de développement urbain durable et d'espace professionnel en Asie, Ascendas-Singbridge s'efforce de développer des parcs d'affaires intelligents en intégrant des initiatives transformationnelles et des solutions de construction durable pour nos locataires et la communauté. »

La collaboration entre Envision et le Groupe Sunseap permettra aux deux parties de développer conjointement une plateforme de l'IdO afin d'optimiser le portefeuille actuel et futur de Sunseap dans les projets solaires photovoltaïques, qui comprennent des projets de type toiture, sol et flottant à Singapour et en Asie-Pacifique. La plateforme incorporera aussi les technologies de gestion de l'énergie axée sur la demande et explorera la faisabilité de la construction des applications solaires innovantes.

M. Frank Phuan, co-fondateur et directeur du Groupe Sunseap, a déclaré : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec Envision, qui nous permettra de développer conjointement et d'une manière fiable et rentable des solutions innovantes en matière d'énergie propre pour nos clients. Ce partenariat nous permettra également d'exploiter les technologies d'Envision afin d'encourager des innovations énergétiques propres sur les marchés en croissance de l'Asie. »

La plateforme EnOStm sera également améliorée grâce au soutien du SERIS, avec un accent mis sur les prévisions météorologiques, les différents horizons temporels et une surveillance, un fonctionnement et un entretien intelligents des grands systèmes photovoltaïques (PV). En outre, l'accord permettra aux deux parties de coopérer dans le cadre d'autres potentielles activités de R&D. « Le SERIS a pour objectif de développer, tester et commercialiser des technologies innovantes à Singapour, puis de les mettre sur le marché en Asie-Pacifique et dans le monde. Faire équipe avec le leader mondial de l'IdO intelligent dans le domaine de l'énergie permet de tester davantage les solutions développées par le SERIS et de les diffuser à l'échelle multinationale. Nous sommes ravis de cette collaboration et des avantages mutuels générés par le fait de travailler conjointement en équipes sur certaines des solutions les plus avancées dans le secteur de l'énergie solaire », a confié le Dr Thomas Reindl, président-directeur général adjoint du SERIS.

Avec les capacités de recherche de la NTU dans le développement de solutions énergétiques pertinentes pour l'industrie, Envision sera en mesure d'étudier la possibilité d'effectuer des recherches sur la prévision de la charge du bâtiment, le système de gestion des batteries et l'intégration de la plateforme EnOStm dans les plans EcoCampus de la NTU.

Le Professeur Lam Khin Yong, vice-président de la NTU (Recherche) a indiqué : « La NTU est heureuse de collaborer avec Envision afin d'étudier des solutions énergétiques innovantes et durables. En s'appuyant sur la vaste expertise de la NTU dans les opportunités de numérisation sur toute la chaîne de valeur de l'énergie, je ne doute pas que ce partenariat améliorera le développement de solutions respectueuses du développement durable et qui pourront être mises en oeuvre en Asie et au-delà. »

À propos d'Envision

Envision est une société leader mondiale dans la gestion des énergies intelligentes. Envision possède EnOStm, la plus grande plateforme IdO de gestion de l'énergie au monde, qui gère 100 gigawatts en actifs énergétiques. Envision est une société leader mondial dans le domaine des éoliennes intelligentes. Elle est également le deuxième plus grand fabricant d'éoliennes et le plus grand fournisseur de solutions éoliennes offshore en Chine. Avec des investissements majeurs réalisés dans les principales sociétés de technologie de l'énergie, dont entre autres Sonnen, ChargePoint, AutoGrid et Bazefield, Envision est également en passe de devenir un intégrateur d'IdO de gestion de l'énergie et d'écosystème de ville intelligente mondial.

Avec son siège social situé à Shanghai, Envision possède des bureaux régionaux dans toute l'Asie, l'Europe, l'Amérique du Nord et du Sud, et a établi des centres mondiaux de R&D et d'ingénierie au Danemark, en Allemagne et aux États-Unis. La mission d'Envision est de « surmonter les défis pour un avenir durable » ; l'entreprise s'est engagée à développer des technologies de pointe en vue de créer un avenir durable où tout le monde a accès à une énergie propre, sûre et abordable : un monde de « belle énergie ».

Pour obtenir plus d'informations sur Envision Energy, veuillez vous rendre sur le site http://www.envision-energy.com.

À propos du Groupe Ascendas-Singbridge

Le Groupe Ascendas-Singbridge est le principal fournisseur en Asie de solutions d'espace professionnel et de développement urbain durable avec des actifs sous gestion dépassant les 20 milliards de dollars singapouriens.

Possédé conjointement par Temasek Holdings et JTC Corporation via un partenariat 51/49, le Groupe exécute des projets d'urbanisation portant sur des communes, des aménagements à usages mixtes et des zones industrielles/d'activité. Avec son siège social situé à Singapour, Ascendas-Singbridge a des projets dans 28 villes à travers 9 pays en Asie, notamment l'Australie, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, Singapour et la Corée du Sud.

Ascendas-Singbridge détient des actifs commerciaux, industriels et dans l'industrie hôtelière en Asie-Pacifique. Il possède un intérêt substantiel dans trois fonds côtés à Singapour qu'il gère dans le cadre de sa filiale Ascendas, à savoir Ascendas Reit (titres de l'indice Straits Times), Ascendas India Trust et Ascendas Hospitality Trust. Outre ses fonds côtés, il gère aussi toutes sortes de fonds immobiliers privés.

Pour davantage d'informations sur le Groupe Ascendas-Singbridge, veuillez vous rendre sur le site http://www.ascendas-singbridge.com

À propos du Groupe Sunseap

Le Groupe Sunseap est le principal développeur, propriétaire et opérateur de systèmes d'énergie solaire à Singapour. Il opère à travers trois unités clés : Sunseap Leasing, Sunseap International et Sunseap Energy. Sunseap Leasing est la première et la plus grande société de leasing solaire à Singapour. Sunseap International cible les marchés des régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique. Ceux-ci incluent une ferme solaire de 140 mégawatts crête (MWc) en Inde et une ferme solaire de 10 MWc au Cambodge. Sunseap Energy fournit des solutions d'énergie propre, qui utilisent des dispositifs hors site en s'appuyant sur des systèmes solaires dans le portefeuille d'actifs de production distribuée du Groupe. Un client notable n'est autre qu'Apple, qui a signé un accord avec Sunseap pour la fourniture de 100 % de ses exigences énergétiques locales issues de sources renouvelables.

Pour davantage d'informations sur le Groupe Sunseap, veuillez vous rendre sur le site http://www.sunseap.com

À propos de l'Institut de recherche en énergie solaire de Singapour (SERIS)

L'Institut de recherche en énergie solaire de Singapour (SERIS) à l'Universtié nationale de Singapour (NUS) est l'institut national de Singapour pour la recherche sur l'énergie solaire appliquée. Le SERIS est parrainé conjointement par la National Research Foundation (NRF) de Singapour (via le Singapore Economic Development Board (EDB))et la NUS. Le SERIS effectue des recherches, du développement, des essais et du consulting sur les technologies de l'énergie solaire et leur intégration dans les systèmes d'énergie et les immeubles. L'éventail de R&D de l'institut couvre les matériaux, les composants, les processus, les systèmes et les services, avec un accent mis sur les cellules, les modules et les systèmes solaires photovoltaïques. Le SERIS est actif au niveau mondial mais se concentre sur les technologies et les services pour les régions tropicales, en particulier pour Singapour et l'Asie du Sud-Est. Le SERIS collabore étroitement avec les universités, les organisations de recherche, les agences gouvernementales et l'industrie, tant au niveau local que mondial.

Pour davantage d'informations sur le SERIS, veuillez vous rendre sur le site http://www.seris.sg

À propos de l'Université de technologie de Nanyang de Singapour

Université publique fortement axée sur la recherche, l'Université technologique de Nanyang, Singapour (NTU Singapore) compte 33 500 étudiants de premier et deuxième cycles dans les collèges d'ingénierie, des affaires, des sciences, des sciences humaines, d'art, et des sciences sociales, et dans son École supérieure interdisciplinaire. Elle possède également une école de médecine, la Lee Kong Chian School of Medicine, créée en commun avec l'Imperial College London.

La NTU accueille aussi des instituts autonomes de classe mondiale (l'Institut national de l'éducation, l'École d'études internationales S Rajaratnam, l'Observatoire de la Terre de Singapour et le Centre de Singapour pour l'ingénierie des sciences de la vie environnementale) ainsi que divers grands centres de recherche comme l'Institut de recherche sur l'environnement et l'eau de Nanyang (NEWRI) et l'Institut de recherche sur l'énergie @ NTU (ERI@N).

Classée au 11e rang mondial, la NTU est la première université en Asie et a été désignée comme meilleure jeune université du monde ces quatre dernières années. Le campus principal de l'Université est fréquemment indiqué parmi les 15 plus beaux campus universitaires du monde et compte 57 immeubles certifiés Green Mark (équivalent de la certification LEED), dont 54 ont la certification Green Mark Platinum. La NTU a également un campus à Novena, le district médical de Singapour.

Pour davantage d'informations, veuillez vous rendre sur le site http://www.ntu.edu.sg

