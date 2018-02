Réaction de M. Lucien Bouchard, président du conseil, aux témoignages de musiciens de l'OSM publiés dans La Presse + et Le Devoir







Montréal, le 3 févr. 2018 /CNW Telbec/ - M. Lucien Bouchard, président du conseil d'administration de l'Orchestre symphonique de Montréal (OSM), souhaite faire la déclaration suivante à la suite de la publication, aujourd'hui dans La Presse + et Le Devoir, de témoignages de musiciens ayant oeuvré pendant la période où Charles Dutoit a occupé la fonction de directeur musical :

« Nous sommes très compatissants et touchés par l'expression des souffrances qui ont fait l'objet des témoignages de musiciens publiés récemment, notamment aujourd'hui dans La Presse + et Le Devoir. Nous en tirons une détermination renouvelée à faire régner au sein de l'OSM le respect de la dignité et des droits fondamentaux des musiciens et du personnel administratif. La direction générale actuelle a déployé de nombreux efforts visant à créer une atmosphère d'harmonie et de collaboration. À cet égard, nous allons persister à prendre tous les moyens pour maintenir le climat de respect qui prévaut depuis l'arrivée de Kent Nagano, en 2006, comme directeur musical. »

Rappelons que M. Dutoit a été chef attitré de l'OSM de 1977 à 2002. Il n'a plus aucune relation avec l'Orchestre.

Le 23 décembre dernier, dans la foulée des révélations de harcèlement sexuel dont M. Dutoit fait l'objet, et au lendemain d'une plainte de même nature reçue par la direction, le Comité exécutif de l'OSM, réuni d'urgence, a décidé de lancer une enquête indépendante en matière de harcèlement sexuel au travail. Cette enquête ne concerne pas seulement les victimes plaignantes parmi le personnel actuel de l'OSM, mais également parmi toutes les personnes qui y ont déjà oeuvré, qu'elles soient musiciennes, contractuelles ou membres du personnel administratif. Le mandat de l'enquêteure externe est d'établir les faits, de donner son soutien aux victimes plaignantes et d'adresser au Comité exécutif les recommandations appropriées.

SOURCE Orchestre symphonique de Montréal

