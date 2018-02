DJI va parrainer les premiers Prix humanitaires AUVSI XPONENTIAL







Les mises en candidature, à l'endroit de ceux qui utilisent la technologie sans pilote pour sauver des vies et améliorer la santé et l'environnement, sont déjà en cours

ARLINGTON, Virginie, le 3 février 2018 /CNW/ - AUVSI XPONENTIAL, l'événement qui réunit plus de 8 500 leaders de l'industrie de la technologie sans pilote et utilisateurs avant-gardistes provenant des secteurs de la défense et commercial, le grand rendez-vous des nouveautés sur les politiques, les solutions d'entreprise et les applications technologiques, a le plaisir d'annoncer que DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie d'imagerie aérienne, parrainera les tout premiers Prix humanitaires AUVSI XCELLENCE. Ces prix visent à rendre hommage -- une reconnaissance bien méritée -- à ceux qui utilisent la technologie des systèmes robotisés pour sauver des vies, améliorer la santé et soulager la misère et la souffrance.

DJI est le principal fabricant de drones civils et de technologie d'imagerie aérienne. Ses produits sont utilisés dans l'agriculture, la conservation, la recherche et le sauvetage, l'infrastructure énergétique et bien d'autres domaines, avec une efficacité plus grande que jamais, pour accélérer des opérations et les rendre plus sûres.

« DJI incarne l'esprit et l'intention des Prix humanitaires parce qu'elle s'efforce de créer une technologie complexe et transformante sous forme d'appareils faciles d'emploi qui font gagner du temps, économiser de l'argent et surtout sauver des vies », a déclaré Brian Wynne, directeur général de l'AUVSI. « Nous sommes heureux de nous associer à une société aussi dynamique et innovante et dont les produits de pointe sont utilisés dans de nombreuses missions humanitaires. »

Cette récompense spéciale fera partie du programme inaugural des prix AUVSI XCELLENCE qui se déroulera en marge du salon AUVSI XPONENTIAL, du 30 avril au 3 mai 2018, au Colorado Convention Center à Denver. Ce programme de prix d'excellence rendra hommage aux innovateurs de l'industrie des systèmes sans pilote, aux organisations et aux particuliers, qui se sont excellés dans leur engagement à promouvoir des pratiques sûres (règles de sécurité), et mettra l'accent sur les opérations utilisant des systèmes sans pilote pour améliorer la condition humaine.

L'association AUVSI souhaite reconnaître cinq organisations et/ou particuliers qui, équipés de systèmes sans pilote, ont apporté une importante contribution à la poursuite des efforts humanitaires ou philanthropiques. Les nominations aux Prix humanitaires AUVSI sont maintenant ouvertes (sans frais). Les lauréats seront annoncés, puis reconnus lors de l'exposé liminaire (3e journée) du salon AUVSI XPONENTIAL 2018, le 3 mai, le thème principal ayant servi à mettre en évidence et à célébrer l'utilisation de systèmes sans pilote dans la sécurité publique et les efforts humanitaires. À titre de récompense, les lauréats verront faire en leur nom un don de 25 000 $ répartis entre les organisations auxquelles ils appartiennent. Les détails sur les mises en candidature et les dons sont à disposition sur la page Web AUVSI XCELLENCE Awards à l'adresse https://xcellenceawards.secure-platform.com/a/. La date limite du dépôt des candidatures est le mercredi 21 février 2018.

« Aujourd'hui, les drones sont utilisés dans entier le monde de façons incroyables et significatives, et nous voulons saisir l'occasion de saluer et de récompenser les organisations et les particuliers qui ont utilisé cette technologie pour le bien humanitaire, du soutien aux efforts de recherche et de sauvetage qui sauvent des vies au maintien des efforts de recherche qui favorisent les objectifs mondiaux de durabilité et de développement », a déclaré Michael Perry, directeur général, Amérique du Nord, chez DJI. « Nous sommes ravis de nous associer à l'AUVSI pour mener cette initiative élogieuse, qui nous verra présenter au monde entier des histoires et des applications remarquables, en espérant qu'elle fera multiplier l'emploi de la technologie des drones pour le bien de l'humanité. »

Parallèlement aux prix humanitaires, les prix AUVSI XCELLENCE seront remis dans trois autres catégories -- innovation technologique, formation et éducation et exploitation et sécurité -- reconnaissant les innovateurs qui s'emploient à favoriser la croissance de l'industrie et à maximiser le potentiel de la technologie sans pilote.

Le salon AUVSI XPONENTIAL est le plus grand salon professionnel de l'industrie des systèmes sans pilote et de la robotique. Le salle d'exposition édition 2018 exposera plus de 725 entreprises de pointe venues du monde entier et verra proposer plus de 200 séances d'information concernant l'avenir de la politique sur les systèmes sans pilote, de la technologie, des solutions d'entreprise et des sujets de tendance. Pour en savoir plus et vous inscrire, rendez-vous sur xponential.org.

À propos d'AUVSI

L'Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) -- la plus grande organisation mondiale sans but lucratif vouée à l'avancement des systèmes sans pilote et de la robotique -- représente plus de 7 500 membres ressortissants de plus de 60 pays et issus des milieux gouvernementaux, industriels et universitaires. Les membres de l'AUVSI travaillent dans les secteurs de la défense, civil et commercial. Pour en savoir plus, rendez-vous sur AUVSI.org.

À propos de DJI

DJI, le leader mondial des drones civils et de la technologie d'imagerie aérienne, est fondée et dirigée par des passionnés d'hélicoptères télécommandés et experts en technologie du contrôle de vol et stabilisation de caméra. La société s'engage à faire en sorte que le matériel et les plateformes de photographie aérienne et de cinématographie sont plus accessibles, plus fiables et plus faciles à utiliser par les créateurs et les innovateurs du monde entier. Les activités mondiales de DJI enjambent les Amériques, l'Europe et l'Asie, et ses produits et solutions révolutionnaires ont la faveur des clients dans plus de 100 pays, notamment dans la cinématographie, la construction, l'intervention d'urgence, l'agriculture, la conservation et bien d'autres industries.

