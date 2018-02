Openlink annonce un accord d'acquisition par ION Investment Group







NEW YORK, 3 février 2018 /PRNewswire/ -- Openlink Financial LLC, leader mondial de solutions de négociation et de gestion des risques pour les secteurs de l'énergie, des matières premières et des services financiers, a annoncé aujourd'hui que ION Investment Group a conclu un accord définitif d'acquisition de la société de Hellman & Friedman. La transaction est sujette aux approbations d'usage.

Andrea Pignataro, président-directeur général de ION, a déclaré : « Les solutions et l'expertise de Openlink sont très complémentaires à l'activité de ION. Cette acquisition élargira la présence de ION dans les services énergétiques et financiers. Nous sommes impatients de collaborer avec Rich Grossi et son équipe ainsi que de contribuer à la croissance et au développement de l'entreprise ».

Ben Farkas, associé chez Hellman & Friedman, a déclaré : « Openlink est en excellente position de capitaliser son expérience approuvée, ses solides relations clients et les investissements substantiels réalisés dans son portefeuille de produits. Nous souhaitons à l'équipe Openlink un succès continu sous la direction de ION ».

Rich Grossi, président-directeur général de Openlink, a déclaré : « L'obtention du soutien de ION représente une formidable opportunité pour Openlink, en particulier après 25 ans de leadership dans l'industrie. Sous la gestion de ION, nous continuerons d'investir dans l'innovation de produits afin de proposer des solutions de pointe aux clients et de les aider à relever leurs défis commerciaux ».

UBS Investment Bank a agi en tant que conseiller financier exclusif de ION et a fourni un financement engagé pour soutenir de la transaction. Linklaters LLP a été le conseiller juridique de ION. Centerview Partners LLC a agi à titre de conseiller financier exclusif de Openlink. Simpson Thacher & Bartlett LLP a été le conseiller juridique de Hellman & Friedman et de Openlink.

À propos de ION Investment Group

ION fournit des solutions logicielles d'automatisation de négociations et de flux de travail aux institutions financières, aux banques centrales, gouvernements et entreprises. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : www.iongroup.com.

À propos de Hellman & Friedman

Hellman & Friedman est un cabinet leader d'investissements en fonds privés avec des bureaux à San Francisco, à New York et à Londres. Depuis sa fondation en 1984, H&F a levé plus de 35 milliards USD de capital engagé et a investi dans plus de 80 sociétés. La société se concentre sur l'investissement dans des franchises commerciales de qualité supérieure et sert de partenaire à valeur ajoutée dans certains secteurs tels que les services commerciaux et d'informations, les logiciels, les services financiers, l'Internet et les médias, les soins de santé, la vente au détail et l'énergie. Pour plus d'informations sur Hellman & Friedman, veuillez visiter www.hf.com.

À propos de Openlink

Openlink fournit des solutions de négociation et de gestion des risques depuis plus de 25 ans aux sociétés de matières premières, d'énergie et aux organisations de services financiers et d'entreprise les plus sophistiquées au monde. La plateforme Openlink Cloud et ses fonctionnalités avancées d'analyse permettent aux clients de prendre de meilleures décisions à partir de données, de saisir les opportunités du marché et de limiter les risques. Pour plus d'informations sur Openlink, veuillez visiter www.openlink.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/632056/Openlink_Financial_LLC_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 3 février 2018 à 13:25 et diffusé par :