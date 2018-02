Avis aux médias - 2 % du budget pour les arts et la culture - Conférence de presse de la Coalition La culture, le coeur du Québec







MONTRÉAL, le 3 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à assister à une conférence de presse où la Coalition La culture, le coeur du Québec (CCCQ) rendra publiques les cinq recommandations qu'elle a déposées au ministre des Finances dans le cadre des consultations pré budgétaires.

La CCCQ va dévoiler à cette occasion le mémoire économique qu'elle a commandée aux firmes AppEco et illo pertinere afin de documenter la situation socioéconomique des arts et de la culture au Québec et de se doter d'arguments pour défendre sa cause. Elle fera état des recommandations formulées au gouvernement.

Les porte-parole seront :

Mme Christine Bouchard, directrice générale, En piste - regroupement national des arts du cirque

M. Gilles Charland, directeur général, Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son (AQTIS)

M. Pierre-Emmanuel Paradis, économiste, président AppEco

Mme Audrey Azoulay, économiste, fondatrice illo pertinere

DATE : lundi 5 février 2018 HEURE : 14h00 LIEU : Café-bar de l'Agora-Tangente, dans le Wilder Espace Danse

1435 rue de Bleury (métro Place des arts), Montréal

À propos de la CCCQ

La Coalition La culture, le coeur du Québec est née le 14 février 2017 pour protester du fait qu'aucun représentant de la culture n'était invité au Rendez-vous national de la main-d'oeuvre ni à siéger à la Commission des partenaires du marché du travail. Menée par un comité directeur composé des représentants de 11 organismes membres, elle regroupe à ce jour 44 organismes représentant quelque 150 000 artistes, artisans et travailleurs culturels de tous les secteurs des arts et de la culture. Par cette Coalition, le milieu culturel s'unit pour militer en faveur de meilleures conditions pour les ressources humaines en culture et pour un réinvestissement massif pour les arts et la culture.

Source :

LE COMITÉ DIRECTEUR DE LA CCCQ

Christine Bouchard | En Piste - regroupement national des arts du cirque

Gilles Charland | Alliance québécoise des techniciens et techniciennes de l'image et du son

Fabienne Cabado | Regroupement québécois de la danse

Louise Chapados | Conseil des métiers d'art du Québec

Bastien Gilbert | Regroupement des centres d'artistes autogérés du Québec

Isabelle L'Italien | Conseil québécois des arts médiatiques

Sylvie Meste | Conseil québécois du théâtre

Franck Michel | Culture Montérégie

Sonia Pelletier | Regroupement des arts interdisciplinaires du Québec

Julie-Anne Richard | Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis

Dominic Trudel |Conseil québécois de la musique

