Tiens Group lance sa nouvelle stratégie de marque mondiale ciblant les jeunes générations

TIANJIN, Chine, 3 février 2018 /PRNewswire/ -- Le 28 janvier 2018, le président de Tiens Group, Li Jinyuan, a tenu une conférence de presse au siège de Tiens Group à Tianjin pour annoncer le lancement mondial de sa nouvelle stratégie de marque et de son évolution. Avec plus de 6000 personnes dans l'assistance, il s'agissait du premier événement majeur organisé par Tiens Group depuis le début de l'année. Pour accélérer l'expansion internationale de Tiens Group et de sa nouvelle stratégie de marque, axée sur les jeunes générations autour de la trentaine, la nouvelle stratégie de Tiens Group intégrera des thèmes tels que les nouveaux départs, les nouvelles méthodes, les nouveaux modèles économiques et un nouvel avenir, tout en poursuivant son expansion internationale.

Tiens Group a été fondé en 1995 et, au cours de ses 23 ans d'existence, la société est passée d'une petite entreprise privée au conglomérat international qu'elle est aujourd'hui. Actuellement, Tiens Group est présent dans 110 pays et régions, couvrant des marchés dans plus de 190 pays dans des domaines tels que la biotechnologie, la gestion de la santé, l'hôtellerie et le tourisme, l'éducation et la formation, le commerce international et la finance. La société a également formé des alliances stratégiques avec des entreprises de premier plan dans de nombreux pays et est devenue l'une des principales marques mondiales chinoises.

La conférence mondiale sur la stratégie de marque de Tiens Group a été inaugurée par Carol Huang, directrice principale des marques du groupe et des relations publiques internationales. Mme Huang a expliqué que les études de marché de Tiens Group ont conduit la société à axer le développement de son image de marque sur les jeunes femmes d'une trentaine d'années et que Tiens Group compte intensifier ses efforts pour promouvoir sa nouvelle stratégie de marque. Lors de la conférence, Tiens Group a également dévoilé le logo, l'identité visuelle et l'image corporative de sa nouvelle marque, ses nouveautés et améliorations en matière d'emballage de produit et son nouveau site officiel. La nouvelle stratégie de marketing numérique de la société a été appliquée à tous les secteurs, offrant aux utilisateurs internationaux intéressés par des opportunités de développement et de collaboration avec Tiens Group des idées de mise en application claires, une communauté conviviale avec laquelle interagir et des conseils marketing.

La conférence de presse a également été l'occasion de mettre en avant les valeurs fondamentales de la marque de Tiens Group, notamment sa focalisation sur les marchés mondiaux, l'accélération de l'exécution et la mission d'amour, de santé et de service à la communauté de la marque Tiens Group.

L'évolution globale de la stratégie de marque de Tiens Group et les nouveautés introduites au niveau de son identité visuelle et de son image corporative lui permettront de devenir une force positive dans le monde et d'établir des alliances mondiales.

La nouvelle série CELLES TIANE M&Y HYDRA de Tiens Group, une série qui a récemment remporté le prix BEST TASTE AWARD 2017 - Annual Energy Skin Care Product Award (décerné par SINA Corporation, une importante société de médias en ligne opérant en Chine et auprès des communautés chinoises) a été dévoilée publiquement pour la première fois lors de la conférence, au grand plaisir du public.

Dans une interview accordée aux médias avant la conférence, le président Li Jinyuan a parlé des opportunités d'expansion mondiale de Tiens Group en 2018 : « En 2018, l'intégration économique mondiale et l'information deviendront la tendance à suivre. Tiens Group utilise les technologies du Big Data et du Cloud Computing pour intégrer ses réseaux et créer une synergie commerciale, avec 21 régions couvrant 224 pays et régions et une présence sur les cinq continents, conformément à la stratégie « la Ceinture et la Route » de la Chine. La société ne fait pas que s'ouvrir à l'international, elle contribue également à son pays en obtenant des projets divers qui permettent de garantir la continuité des affaires, protéger l'emploi, promouvoir la santé et la sécurité et assurer son développement. »

Le Sino-américain Richard Shaw, qui a précédemment occupé le poste de vice-président de la planification stratégique/vice-président de la gestion du portefeuille de marques pour un groupe mondial de vente directe, a récemment rejoint l'équipe de vente directe de Tiens Group en tant que directeur général et a également fait une apparition lors de la conférence. M. Shaw a déclaré que le modèle de diversification des activités, d'intégration des réseaux et d'écosystème de synergie commerciale du président Li Jinyuan forme un mécanisme commercial favorisant l'interconnexion internationale. C'est incontestablement une stratégie innovante qui peut potentiellement devenir un modèle d'affaires dominant et une tendance dans le développement des marques.

En ce qui concerne le développement de Tiens Group à Dubaï, qui a été mentionné par la chaîne CATV de Dubaï, le président Li a déclaré que Tiens Group étudie le marché de Dubaï depuis le début de l'année 2000. Tout en s'étant efforcé de bien comprendre et respecter les coutumes et la culture locales, Tiens Group a positionné avec précision les groupes de consommateurs de Dubaï, ciblant principalement le marché des jeunes et pratiquant un marketing basé sur l'expérience pour convaincre les consommateurs de la valeur des produits de Tiens Group. Ce sera le point d'entrée qui permettra à Tiens Group d'étendre l'influence de sa marque et de faire connaître la valeur de sa marque à Dubaï. À l'avenir, Tiens Group s'appuiera sur les industries OEM et ODM de Dubaï pour déployer les OEM, les ODM et même les systèmes de logistique, d'entreposage et de distribution de Tiens Group dans la région afin de distribuer les produits Tiens dans les régions voisines, notamment l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.

Quant à l'avenir du développement mondial de Tiens Group, le Président Li a insisté sur le fait que Tiens Group compte adopter une image de marque internationale avec des caractéristiques culturellement uniques et tirer parti de politiques avantageuses pour mettre en oeuvre la stratégie d'intégration des réseaux et de développement d'une synergie commerciale. La société cherchera également à poursuivre son développement le long des régions de « la Ceinture et la Route » pour construire des plateformes telles que Maya E-commerce, Tai Ji Sun Health, l'All-Legend International Tourism Union, l'International Hotel Alliance, SynaCo Education and Training, International Yiwu, des points, des portefeuilles électroniques et d'autres plateformes de soins de santé à grande échelle basées sur l'expérience. Le marketing multiplateforme et l'intégration des services seront également utilisés pour aider à promouvoir la philosophie de Tiens Group en matière de création de richesse pour les familles du monde entier, en établissant une alliance mondiale et diversifiée d'entreprises et en créant une marque chinoise de renommée mondiale.

Après des mois de planification minutieuse et de préparation de haut niveau, Tiens Group portera sa stratégie de marque mondiale à un niveau supérieur en 2018, avec cette conférence de presse comme point de départ. Pour annoncer la nouvelle stratégie d'internationalisation de Tiens Group, le président Li Jinyuan a organisé la venue des dirigeants et représentants de Tiens Group du monde entier à l'événement et il a personnellement invité son nouveau dirigeant, issu d'une entreprise Fortune 500, à se joindre à lui sur scène.

