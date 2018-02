/R E P R I S E -- Sommet sur le transport aérien régional - L'UMQ obtient d'importants gains pour les régions/







LÉVIS, QC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) se réjouit des conclusions du Sommet sur le transport aérien régional, qui s'est tenu aujourd'hui à Lévis. L'UMQ salue les engagements annoncés par le gouvernement du Québec afin de pérenniser le transport aérien en région, mais estime que beaucoup de travail reste encore à faire pour que les aéroports régionaux aient tous les leviers pour jouer pleinement leur rôle de moteurs économiques.

« Les représentations énergiques menées par l'UMQ en faveur de vols régionaux plus abordables, d'une meilleure desserte aérienne et d'un soutien accru pour les infrastructures aéroportuaires ont porté leurs fruits. Je tiens à saluer l'écoute et l'ouverture du premier ministre du Québec et de la ministre déléguée aux Transports. Je leur offre notre entière collaboration afin de poursuivre les chantiers amorcés aujourd'hui, entre autres, au sein du groupe de travail permanent et des comités régionaux auxquels nous entendons participer activement », a déclaré le président de l'UMQ et maire de Drummondville, monsieur Alexandre Cusson.

L'UMQ est particulièrement satisfaite de la remise en place d'un programme de soutien qui permettra des investissements substantiels dans les infrastructures aéroportuaires, de la création d'un nouveau programme pour l'amélioration de la desserte aérienne ainsi que de la bonification et de la simplification du Programme de réduction des tarifs aériens (PRTA). Soulignons que l'ensemble de ces mesures avaient été proposées par l'UMQ lors des consultations gouvernementales.

« Le Sommet sur le transport aérien régional ne constitue pas une fin en soi, mais les mesures annoncées aujourd'hui sont certainement un pas dans la bonne direction. Nous apprécions également la volonté du premier ministre de créer des incitatifs véritables pour permettre aux Québécois de découvrir leurs régions. Notre attention est maintenant tournée vers le prochain budget pour déterminer la portée réelle des programmes annoncés. Les membres du comité se réuniront au cours des prochaines semaines pour dresser un bilan du sommet et établir leur plan d'action pour la suite », a ajouté le président du Comité sur le transport aérien de l'UMQ et maire de Gaspé, monsieur Daniel Côté.

Rappelons que l'UMQ a assumé un leadership proactif sur la question du transport aérien régional au cours des dernières années, en organisant notamment, en décembre 2016, une conférence municipale sur l'avenir du transport aérien en région, et en documentant ce dossier par le biais de deux études sur les prix des billets d'avion et sur les besoins en immobilisations des aéroports régionaux. Elle a également réalisé, les 25 et 26 janvier derniers, une mission économique à Toronto et à Calgary auprès des transporteurs aériens.

