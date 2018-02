Du soutien fédéral pour 30 projets axés sur l'atténuation des inondations en Colombie-Britannique







BURNABY, BC, le 2 févr. 2018 /CNW/ - Aujourd'hui, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud, et l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, ont annoncé un montant d'environ 10,7 millions de dollars en financement fédéral et provincial à l'appui de 30 projets dans le cadre du Programme national d'atténuation des catastrophes (PNAC). En outre, certaines municipalités et organisations non gouvernementales ont établi un partenariat avec la Colombie-Britannique dans le but de verser 1,4 million de dollars additionnels à l'appui d'un certain nombre de projets.

Par l'intermédiaire du PNAC, le gouvernement du Canada aide à réduire les risques d'inondation accrus et les coûts y étant associés, et jette les bases de la réalisation d'investissements éclairés qui pourraient permettre de réduire, possiblement à néant, les répercussions des inondations. Le financement est destiné à l'évaluation des risques, à la cartographie des inondations, à la planification de l'atténuation et aux projets d'atténuation de petite envergure, comme ceux visant les ponceaux pour eaux pluviales.

Parmi les 30 projets annoncés aujourd'hui :

seize projets serviront à la réalisation d'évaluations des risques dans le but de cerner plus précisément les risques d'inondation, pour un total de 4,95 millions de dollars;

quatre projets aideront les collectivités à cerner les répercussions précises d'une inondation sur les structures et la population grâce à la mise au point de cartes d'inondation, pour un total de 3,07 millions de dollars;

trois projets aideront les collectivités à établir des plans en vue d'atténuer d'éventuelles inondations, pour un total de 952 000 dollars;

sept projets serviront à financer des projets structuraux de petite envergure axés sur l'atténuation, pour un total de 3,15 millions de dollars.

Citations

« Les catastrophes naturelles causées par les conditions météorologiques sont de plus en plus graves, fréquentes, destructrices et coûteuses. Il s'agit là d'une menace non seulement pour la sécurité de nos collectivités, mais également pour notre stabilité économique. Le gouvernement du Canada est déterminé à réduire ces risques en partenariat avec les provinces et les territoires. Les projets annoncés aujourd'hui aideront la Colombie-Britannique à mieux se préparer et à mieux réagir aux risques d'inondation, ce qui lui permettra d'accroître sa capacité globale de résilience en cas de catastrophe. »

- L'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Ce financement aidera les collectivités de la Colombie-Britannique à se protéger contre les inondations et à atténuer les répercussions qui pourraient découler de situations d'urgence. Il est impératif que tous les ordres de gouvernement collaborent pour veiller à ce que le Canada soit préparé comme il se doit en cas d'urgence. Le Programme national d'atténuation des catastrophes reflète ce besoin fondamental d'unir nos efforts. »

- L'honorable Harjit Singh Sajjan, ministre de la Défense nationale et député de Vancouver-Sud

« Avec les inondations de 2017 qui sont encore fraîches à nos mémoires, nous sommes heureux de donner le feu vert à des fonds destinés à des projets qui aideront les collectivités à cerner et à atténuer les risques d'inondation. Le gouvernement de la Colombie-Britannique est résolu à travailler en collaboration avec le gouvernement fédéral et les administrations locales afin d'améliorer la sécurité publique et la protection civile dans l'ensemble de la province. »

- L'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie?Britannique

Faits en bref

Le PNAC représente un investissement de 200 millions de dollars sur cinq ans, dont 183 millions sont destinés à des projets à coûts partagés et fondés sur le mérite avec les provinces et territoires en vue de réduire les répercussions des catastrophes naturelles.

Depuis sa création en 2015, le PNAC a permis de financer 166 projets dans l'ensemble du Canada , projets qui contribuent à créer des collectivités plus sûres et plus résilientes.

, projets qui contribuent à créer des collectivités plus sûres et plus résilientes. Le gouvernement du Canada accepte un partage des coûts pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles pour des projets provinciaux et 75 % des dépenses admissibles pour des projets territoriaux. Le gouvernement fédéral a versé 5,7 millions de dollars et le gouvernement de la Colombie-Britannique a versé plus de 5 millions de dollars pour financer ces projets. Les autorités provinciales et territoriales peuvent collaborer avec des entités admissibles, comme les administrations municipales et d'autres administrations locales, et leur redistribuer des fonds.

accepte un partage des coûts pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles pour des projets provinciaux et 75 % des dépenses admissibles pour des projets territoriaux. Le gouvernement fédéral a versé 5,7 millions de dollars et le gouvernement de la Colombie-Britannique a versé plus de 5 millions de dollars pour financer ces projets. Les autorités provinciales et territoriales peuvent collaborer avec des entités admissibles, comme les administrations municipales et d'autres administrations locales, et leur redistribuer des fonds. En plus d'investir dans les projets provinciaux et territoriaux axés sur l'atténuation des inondations par l'intermédiaire du PNAC, le gouvernement du Canada :

investit dans des activités de sensibilisation du public et des outils favorisant la gestion des risques et la résilience, comme les Guides d'orientation fédéraux sur la cartographie des plaines inondables, afin d'aider tous les ordres de gouvernement à prendre des décisions éclairées sur l'atténuation des inondations;



a créé un nouveau fonds fédéral d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes d'une valeur de deux milliards de dollars pour soutenir l'infrastructure requise afin de gérer les répercussions des changements climatiques;



intègre la résistance aux changements climatiques au Code national du bâtiment et mène des études afin d'intégrer cet aspect à la conception des bâtiments.

Selon le Bureau d'assurance du Canada , les dommages assurés en 2016 ont dépassé les 4,9 milliards de dollars - ce qui surpasse le précédent record annuel de 3,2 milliards de dollars établi en 2013 - et le coût économique annuel des catastrophes dans le monde a quintuplé depuis les années 1980. Les dommages attribuables aux inondations représentent 80 % des paiements fédéraux d'aide aux sinistrés depuis les 20 dernières années.

, les dommages assurés en 2016 ont dépassé les 4,9 milliards de dollars - ce qui surpasse le précédent record annuel de 3,2 milliards de dollars établi en le coût économique annuel des catastrophes dans le monde a quintuplé depuis les années 1980. Les dommages attribuables aux inondations représentent 80 % des paiements fédéraux d'aide aux sinistrés depuis les 20 dernières années. Les études ont démontré que lorsque l'on met en oeuvre en parallèle des investissements structuraux et non structuraux, chaque dollar investi permet une réduction de 4 $ des coûts liés à une catastrophe.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 19:30 et diffusé par :