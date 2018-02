Avis aux médias - Mise à jour : changement d'heure - Le ministre Sajjan fera une annonce de financement au nom du ministre Goodale







OTTAWA, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont invités à se joindre à l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Défense nationale, au nom de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qui annoncera du financement pour l'atténuation des inondations. Le ministre sera accompagné par l'honorable Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique et solliciteur général de la Colombie-Britannique, et Sharon Gaetz, mairesse de Chilliwack. Après l'annonce, les ministres répondront aux questions des médias.

Date

Le vendredi 2 février 2018

Heure (MISE À JOUR)

16 h 30 (HNP)

Lieu

Centre de coordination fédéral de Sécurité publique

Salle de la région du Pacifique (Pacific Region FCC)

3292 Production Way

6e étage, suite 607

Burnaby (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias qui désirent être sur place doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'enregistrer et présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation. Les cartes d'identité avec photo doivent être visibles en tout temps.

