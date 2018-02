Réactions de la famille de Jean-Claude et Janie Mailhot







SAINT-ALEXIS-DE-MONTCALM, QC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La famille vous communique ces quelques mots suite à la tragédie d'hier soir à Drummondville.

« Notre père et notre soeur sont décédés d'un accident tragique hier soir. Les mots ne suffisent pas pour exprimer la désolation et l'incompréhension qu'un tel drame peut apporter. »

« Jean-Claude, père de 4 enfants et grand-père de 6 petites-filles, était un homme apprécié de tous, un entrepreneur respecté et impliqué au sein de la communauté. La famille était au coeur de sa vie et il a su, avec notre mère Monique, nous transmettre ses valeurs d'humilité, de respect et d'entraide. »

« Quant à notre soeur Janie, épouse et mère de deux jeunes filles, elle aura marqué son passage parmi nous par sa détermination, sa joie de vivre contagieuse et sa grande générosité. Elle était une profonde amoureuse de la vie. »

« Nous tenons par ailleurs à transmettre nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Nathalie Desrosiers. »

« Nous vous remercions de l'empathie et du support que vous nous portez. Vous comprendrez certainement que nous désirons vivre cet évènement en toute intimité. Nous n'émettrons aucun autre commentaire pour le moment. »

SOURCE Tommy, Vincent & Alexandrine Mailhot

