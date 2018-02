Le ministre Coiteux félicite le nouveau président de la Fédération québécoise des municipalités







MONTRÉAL, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, tient à féliciter M. Jacques Demers, maire de Sainte-Catherine-de-Hatley et préfet de la MRC de Memphrémagog, pour son élection au poste de président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM).

Le ministre profite également de l'occasion pour souligner l'engagement et le leadership du président sortant, M. Richard Lehoux. Sous sa gouverne, la FQM a participé à la réalisation d'importants dossiers pour les municipalités, dont la concrétisation de la reconnaissance des municipalités en tant que gouvernements de proximité.

Citation :

« Toutes mes félicitations à M. Demers pour sa nomination, ainsi qu'aux membres du nouveau comité exécutif. Ensemble, nous travaillerons au développement économique et social de nos régions. J'ai bien hâte de débuter notre collaboration. Je tiens également à saluer la contribution de M. Lehoux. Il a su incarner l'attachement des citoyens à leur milieu de vie, tout en étant l'ardent défenseur d'un Québec dont l'essor passe par la vitalité et la richesse de ses régions. Je lui souhaite une heureuse retraite sur ses terres, dans sa Beauce natale. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

www.fqm.ca

