Après une année record, Mercedes-Benz Canada fait état de ventes vigoureuses en janvier







TORONTO, le 2 févr. 2018 /CNW/ - Mercedes-Benz Canada et son réseau national de concessionnaires ont réalisé des ventes au détail totales de 3 586 véhicules en janvier. Alimentées en partie par d'excellentes performances de la famille très populaire des modèles de Classe E (+86,5 %), ainsi que du Coupé et du VUS GLC (+42,5 %), les ventes totales de janvier atteignent presque le même niveau record que celles enregistrées par Mercedes-Benz Canada en janvier 2017.

Soutenues par les ventes de modèles Mercedes-AMG, lesquelles ont augmenté de 4,9 % comparativement à janvier 2017, les ventes de voitures de tourisme et d'utilitaires légers de luxe réalisées par Mercedes-Benz Canada au cours du mois se montent respectivement à 1 328 et 1 649 unités, soit un total de 2 977 véhicules.

La division des fourgons Mercedes-Benz a continué à enregistrer de fortes progressions avec des ventes de 589 véhicules, ce qui représente une croissance de 18,8 % par rapport aux ventes de janvier 2017. Les ventes de fourgons et de combis Metris ont maintenu leur rythme de croisière, s'élevant en effet à 157 véhicules, volume en hausse de 76,4 % comparativement à janvier 2017.

20 véhicules smart fortwo ont été livrés en janvier.

La division des Mercedes-Benz d'occasion a fait état de son meilleur mois de janvier à ce jour avec des ventes au détail de 1 133 unités, ce qui représente une augmentation de 17,2 % par rapport aux ventes de la même période de 2017. Ce total incluait 862 véhicules d'occasion certifiés - également un record absolu pour le mois de janvier -, volume en hausse de 11,5 % comparativement à la même période de l'année précédente.

« 2017 a été une année exceptionnelle pour notre marque et notre organisation. Maintenant, nous avons la chance de remettre les compteurs à zéro, de faire le point et d'établir des plans pour les mois à venir », dit Brian D. Fulton, président et directeur général de Mercedes-Benz Canada. « En 2018, nous allons continuer à offrir d'excellents produits et services, à nous efforcer de trouver de nouvelles façons d'enchanter nos clients, ainsi qu'à soutenir et à autonomiser nos employés pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans tous nos domaines d'activité. Nous avons aussi hâte de lancer de nouveaux véhicules exceptionnels tels que les nouveaux VUS et Coupé Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC+. »

JANVIER 2018 Mois à ce jour Année à ce jour 2018 2017 % 2018 2017 % Véhicules

Mercedes-Benz 2 977 3 240 -8,1 2 977 3 240 -8,1 smart 20 16 25,0 20 16 25,0 Fourgons

Mercedes-Benz 589 496 18,8 589 496 18,8 TOTAL 3 586 3 752 -4,4 3 586 3 752 -4,4

Au sujet de Mercedes-Benz Canada

Mercedes-Benz Canada est chargée des ventes, du marketing et de l'entretien des véhicules de tourisme Mercedes-Benz et Mercedes-AMG, des fourgons Mercedes-Benz et des smart. Le siège social de la compagnie se trouve à Toronto, en Ontario. Mercedes-Benz Canada Inc. emploie environ 1 700 personnes dans 21 établissements à travers le Canada. Grâce à un réseau national de 11 établissements de détail appartenant à Mercedes-Benz et de 48 concessionnaires agréés, Mercedes-Benz Canada a vendu 52 298 véhicules en 2017. Il s'agit de la meilleure année à ce jour pour la compagnie, et ce volume de ventes fait de Mercedes-Benz le constructeur automobile de luxe no 1 au Canada pour la quatrième année consécutive.

D'autres informations fournies par Mercedes-Benz Canada sont disponibles à www.media.mercedes-benz.ca.

SOURCE Mercedes-Benz Canada Inc.

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 17:37 et diffusé par :