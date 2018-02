Coopération maritime : Visite conjointe du ministre Jean D'Amour et de la ministre Annick Girardin, à Saint-Pierre et Miquelon







SAINT-PIERRE, FRANCE, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La ministre des Outre-mer, Mme Annick Girardin, et le ministre délégué aux Affaires maritimes, Jean D'Amour, achèvent une mission de deux jours à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour renforcer la coopération franco-québécoise dans le domaine maritime, une priorité des deux gouvernements.

A l'invitation de la ministre française des Outre-mer, Annick Girardin, et en lien avec la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le ministre québécois a rencontré plusieurs acteurs du monde maritime et s'est adressé à la population de l'Archipel, ce morceau de France en Amérique du Nord. Les deux ministres ont participé à la mise en place d'une collaboration permettant le développement d'un terminal de croisières à Saint-Pierre-et-Miquelon et la mise en place d'une politique d'accueil à l'image de celle des croisières du Saint-Laurent.

Cette visite a été l'occasion d'organiser pour la première fois à Saint-Pierre-et-Miquelon une rencontre de l'Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime (IFQM). Créé en octobre 2016 par les premiers ministres québécois et français lors de leur rencontre alternée, l'IFQM favorise l'acquisition et le partage des connaissances ainsi que la réalisation d'initiatives durables et structurantes dans le domaine maritime. C'est dans ce contexte que les deux nations renforcent leur alliance maritime, fidèles à une relation privilégiée de longue date.

Citations :

« Nos échanges ont été fort constructifs, nous poussant à bâtir de plus belle sur cette force commune grandissante, nos espaces marins. Ils témoignent, une fois de plus, de l'étroite collaboration entre nos deux pays en matière de développement maritime durable. »

Jean D'Amour, ministre délégué aux Affaires maritimes

« C'était la première fois que notre Archipel recevait la visite officielle d'un ministre québécois et quel symbole que nos travaux aient porté sur la mer, trait d'union entre nos territoires. C'est une fierté et une chance pour les Saint-Pierrais et Miquelonnais, de voir notre collaboration porter ses fruits. Les Outre-mer ont vocation à s'implanter dans leurs bassins régionaux et cette visite illustre parfaitement cette vision. »

Annick Girardin, ministre des Outre-mer

