Sommet sur le transport aérien régional : une réussite sur plusieurs fronts







MONTRÉAL, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) retient plusieurs retombées positives issues du Sommet sur le transport aérien régional qui s'est tenu aujourd'hui à Lévis. Plusieurs des engagements pris par le gouvernement du Québec contribueront concrètement à améliorer la contribution du transport aérien et des aéroports à la prospérité des régions du Québec.

«Le CPQ salue l'écoute du gouvernement en regard de plusieurs recommandations qui se sont traduites aujourd'hui par des initiatives importantes de la part de la ministre déléguée aux Transports», affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ. «Plusieurs annonces viennent répondre à des demandes du milieu et représentent de bonnes nouvelles pour le dynamisme économique des régions, notamment en ce qui a trait à l'amélioration des infrastructures et des dessertes ou à la réduction des coûts pour les passagers.»

Au passage, le CPQ salue certains engagements qui auront à coup sûr un impact positif dont :

L'élargissement et la bonification du Programme de réduction des tarifs aériens dans plusieurs nouvelles régions.

dans plusieurs nouvelles régions. La création du Programme d'aide pour les infrastructures aéroportuaires régionales qui servira, entre autres, à financer les travaux de maintien et de développement, dont il faudra apprécier l'envergure au prochain budget.

qui servira, entre autres, à financer les travaux de maintien et de développement, dont il faudra apprécier l'envergure au prochain budget. La volonté du gouvernement d'en appeler au leadership et à l'implication du fédéral dans la modernisation et l'amélioration des dessertes régionales.

Il reste toutefois que plusieurs réflexions et travaux doivent se poursuivre au cours des prochains mois, notamment en ce qui a trait à d'éventuels mécanismes de compensation ou de prix planchers. À cet égard, le CPQ invite le gouvernement à éviter d'emprunter des directions qui pourraient créer des distorsions ou des iniquités entre les compagnies aériennes (actuelles ou futures) et à privilégier des mesures de soutien directes aux voyageurs ainsi que de réduction des coûts afférents aux opérations des transporteurs, et ce, en préservant les règles d'une saine et libre concurrence.

