ZTE prévoit une augmentation de 293% du bénéfice net pour l?exercice financier de 2017







On prévoit un bénéfice net total de 4,55 milliards RMB pour l?année complète

SHENZHEN, Chine, 2 février 2018 /CNW/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions de télécommunications, pour entreprises et pour le grand public, pour l?Internet mobile, a publié des prédictions pour une augmentation de 293% du bénéfice net pour l?exercice financier de 2017 qui a pris fin le 31 décembre; cette augmentation est soutenue par la croissance des réseaux porteurs et des entreprises de consommation de la compagnie.

Selon l?entreprise, les revenus d?exploitation se chiffraient à 108,82 milliards RMB, une augmentation de 7,49% par rapport à l?année précédente. Le bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires de la société cotée au cours de l?exercice financier complet de 2017 atteint 4,55 milliards RMB, une augmentation de 293% basée sur les états financiers préliminaires publiés par ZTE aujourd?hui.

En 2017, grâce à des investissements continus dans des réseaux de télécommunications par des opérateurs mondiaux et à l?expansion des entreprises de consommation et des marchés d?entreprises publiques, les revenus d?exploitation de la compagnie provenant de réseaux porteurs, d?entreprises de consommation et d?entreprises publiques ont connu une croissance par rapport à l?an dernier. En 2017, la compagnie a renforcé son flux de trésorerie et sa gestion de la perception des recettes de vente. Le flux de trésorerie net de la compagnie, provenant d?activités d?exploitation en 2017, atteint 6,78 milliards RMB, ce qui représente une croissance d?environ 28,88% par rapport à l?année précédente. Excluant l?impact du paiement des pénalités imposées par les autorités gouvernementales des États-Unis, le flux de trésorerie net de la compagnie provenant d?activités d?exploitation atteint 12,44 milliards RMB, ce qui représente une augmentation d?environ 136,58% par rapport à l?année précédente.

En 2017, l?entreprise a concentré ses efforts sur le marché des réseaux porteurs grand public et des clients de grande valeur, et a maintenu une stratégie d?affaires proactive mais prudente tout en explorant de nouvelles possibilités de croissance. Entretemps, la compagnie a pris une part active dans la construction d?un réseau mondial et l?évolution technologique. Dans la foulée de son accumulation de technologies et de produits concurrentiels au cours des années, la compagnie a profité des possibilités découlant des changements au sein du marché mondial et des révolutions technologiques afin d?améliorer graduellement sa position au sein du marché international.

