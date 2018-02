Invitation aux médias - Bâtir ensemble la formation professionnelle du 21e siècle







QUÉBEC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, du Loisir, et du Sport et ministre responsable de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et représentants des médias aux Journées de réflexion sur la formation professionnelle, qui se tiendront au Centre des congrès de Québec les 5 et 6 février.

Plus de 300 participants et observateurs sont attendus à ces journées de réflexion. Les représentantes et représentants des réseaux de l'éducation, les partenaires du marché du travail ainsi que les ministères et organismes concernés s'y réuniront pour échanger sur les enjeux de la formation professionnelle et déterminer les avenues les plus prometteuses pour relever les défis qui y sont associés.

HORAIRE :

Le lundi 5 février 2018

8 h 45 : Mêlée de presse du ministre

9 h : Allocution d'ouverture prononcée par le ministre

9 h 30 : Atelier sur le thème 1 : Des façons de faire axées sur le partenariat

11 h 30 : Dîner-conférence

13 h 30 : Atelier sur le thème 2 : Une offre de formation adaptée aux réalités des régions

17 h 15 : Bilan et clôture de la journée

Le mardi 6 février 2018

8 h 30 : Mot de bienvenue et conférence

8 h 30 : Atelier sur le thème 3 : Des acteurs mobilisés autour de l'innovation et de la réussite éducative

9 h : Mêlée de presse du ministre

11 h : Allocution de fermeture prononcée par le ministre

LIEU : Centre des congrès de Québec, salle 2000 AB

900, avenue Honoré-Mercier, Québec

