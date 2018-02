Sommet sur le transport aérien régional au Québec - L'accès, une clé de succès à l'apport économique de l'industrie touristique pour le Québec







QUÉBEC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Présente vendredi au Sommet sur le transport aérien régional à Lévis, l'Alliance de l'industrie touristique du Québec (Alliance) se réjouit des engagements du premier ministre pour développer un accès fluide et abordable à nos régions touristiques. Elle assure sa collaboration à monsieur Couillard dans la mise en place d'actions qui rendront possible la mobilité des Québécoises et Québécois ainsi que des autres voyageurs dans les régions du Québec.

Dans ses travaux de la dernière année, qui ont entre autres mené à des recommandations budgétaires et à la préparation du Sommet, l'Alliance a identifié des solutions concrètes pour le développement des liaisons aériennes régionales accessibles et durables :

1 -- Plan intégré multimodal provincial en matière de transport. Un tel plan, qui associerait l'aérien aux autres moyens de transport en place, permettrait une fluidité et une constance optimale de l'accès régional.

2 -- Fonds de partenariat promotionnel des liaisons aériennes intra-Québec. Pour contribuer à rentabiliser et pérenniser les liaisons intra-Québec, augmenter la demande et faciliter la mobilité des Québécois et des voyageurs, l'Alliance et son partenaire, l'Union des municipalités (UMQ) souhaitent mettre en place ce fonds. Les partenaires invitent Québec à adhérer à cette initiative et y investir.

3 -- Instauration d'un prix plancher. Comme l'initiative précédente, la création d'un environnement concurrentiel sain permettra d'attirer la concurrence, abaisser le coût de la desserte aérienne régionale et assurera un développement durable de nouvelles liaisons aériennes régionales.

Le développement économique et touristique harmonieux des régions ainsi que l'amélioration de la qualité de vie des citoyens sont au coeur de l'approche de l'Alliance, organisation d'affaires porte-voix de 10?000 entreprises touristiques réunies au sein de ses 40 partenaires associatifs. L'Alliance en profite d'ailleurs pour saluer l'implication des acteurs publics et privés pour corriger la situation de mobilité de façon durable. Elle voit entre autres comme un pas dans la bonne direction les initiatives récentes d'Air Canada et d'Air Creebec pour abaisser les coûts de certaines liaisons aériennes régionales.

«?Le potentiel de développement économique et touristique des régions est immense?! Dans le monde, le QuébecOriginal fait rêver, mais en ce moment, le frein majeur qui empêche la création de plus de richesse en région c'est le transport l'aérien. Si on veut profiter du plein impact de la haute saison et de l'arrivée massive de touristes internationaux et ceux du Québec, il faut que les engagements que nous prenons ensemble aujourd'hui soient durables et se concrétisent avant mai?!?», explique Éric Larouche, président du c.a. de l'Alliance.

L'ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC participe à faire du Québec une destination touristique de calibre mondial. Organisation d'affaires provinciale, elle est le porte-voix de 10?000 entreprises touristiques, réunies au sein de ses 40 partenaires associatifs officiellement reconnus par le gouvernement du Québec. Partenaire de réussite de l'industrie qu'elle rassemble, concerte et représente, l'Alliance soutient et participe au développement de l'offre et à la mise en marché touristique du Québec à l'étranger. L'Alliance contribue au rayonnement national et international de la destination et à l'accroissement des retombées économiques au Québec et dans ses régions.

SOURCE Alliance de l'industrie touristique du Québec

