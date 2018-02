Parc national du Mont-Saint-Bruno - Une nouvelle activité pour les amateurs d'enquête







SAINT-BRUNO, QC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le parc national du Mont Saint-Bruno est heureux d'offrir une toute nouvelle activité qui s'intitule Enquête : La nouvelle rose de M. Pease! Sur les traces du patrimoine historique du parc national du Mont-Saint-Bruno, les participants vivront une soirée inédite où la fiction rejoint la réalité.

En effet, sur le mont Saint-Bruno, dans la nuit du 26 mars 1941, un incendie ravageur détruit la magnifique résidence The Pines House appartenant à la famille Pease. Dans ce tragique incendie, des vies sont perdues et des biens inestimables s'envolent en fumée. Parmi les biens disparus, des informations primordiales sur une des roses que la famille Pease a créée pour son entreprise la Mount Bruno Floral.

Dans une ambiance des années 1940, les gens seront invités à participer à l'enquête menée par une botaniste pour retrouver ces précieuses informations tout en dégustant des thés et desserts à l'anglaise!

Cette nouvelle activité qui se déroule autant à l'extérieur qu'à l'intérieur aura lieu les samedis 17 février et 17 mars 2018 au Salon de thé Le Vieux-Moulin de 19h à 21h30.

Le coût de l'activité est de 24.99 $ par adulte (taxes et tarification d'accès au parc en sus) et de gratuit pour les enfants (12 ans et plus). Réservation obligatoire.

Pour de plus amples renseignements et pour réserver leur place pour ces activités de soirée, les visiteurs peuvent communiquer avec le Centre de découverte et de services du parc au

(450) 653-7544 ou visiter le www.parcsquebec.com.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 16:28 et diffusé par :