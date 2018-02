Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Ouest - Qu'attend le ministre Barrette pour désengorger l'urgence du Suroît?







VALLEYFIELD, QC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Avec un taux d'occupation à 291 % ce midi au Suroît, il est clair que les risques de manquer de professionnelles en soins sont très élevés. « Il y a pourtant des solutions », a expliqué Francine Savoie, présidente du Syndicat des professionnelles en soins de Montérégie-Ouest (FIQ - SPS de Montérégie-Ouest). « On peut, par exemple, ouvrir des cliniques additionnelles, transférer les ambulances ailleurs ou déplacer des patient-e-s hospitalisé-e-s vers d'autres centres pour désengorger les urgences et diminuer le taux d'occupation ».

« Nos membres au Suroît ne pourront pas survivre une autre fin de semaine à faire des heures supplémentaires régulières ou obligatoires », a déploré madame Savoie. « Depuis le début janvier, c'est la même situation toutes les semaines et les quelques mesures mises en place n'arrivent pas à la pallier. Le ministre doit intervenir, et ce, très vite », a-t-elle renchéri.

Lors d'une de ses interventions, le premier ministre Couillard a affirmé cette semaine avoir le budget nécessaire pour mettre en place des solutions dans le milieu de la santé. Qu'attend-on pour agir?

À propos de la FIQ

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ représente 75 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

