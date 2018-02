Sommet sur le transport aérien régional : Des mesures nécessaires pour améliorer la desserte aérienne dans les régions







LÉVIS, QC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Pour la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), les mesures présentées aujourd'hui par la ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, en conclusion du Sommet sur le transport aérien régional, contribueront à améliorer la desserte par avion des régions éloignées et réduire les coûts pour plusieurs passagers de ces liaisons aériennes.

« Les annonces d'aujourd'hui devraient avoir un impact sur le trafic aérien régional et permettront d'anticiper des investissements nécessaires dans les infrastructures aéroportuaires, ce qui aidera la vitalité de nos régions. Nous surveillerons les sommes qui accompagneront ces mesures intéressantes, au budget printanier », a déclaré Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ.

« Un élargissement et une bonification du Programme de réduction des tarifs aériens faisaient partie de nos demandes. Il faut permettre notamment aux gens d'affaires d'un plus grand nombre de collectivités de pouvoir utiliser les liaisons aériennes régionales, au moindre coût possible », a poursuivi M. Forget.

Pour la FCCQ, une bonification du Programme d'aide aux immobilisations aéroportuaires aidera à répondre aux besoins de modernisation de certains aéroports régionaux afin d'améliorer la qualité des services, au bénéfice des régions et de leur développement économique. Ces améliorations pourraient représenter un incitatif à l'expansion des liaisons aériennes et ainsi, accroître la notion de marché concurrentiel.

Des actions attendues du gouvernement fédéral

« Plusieurs décisions en matière de transport aérien relèvent du gouvernement fédéral, et nos attentes sont élevés quant à des actions concertés de la part des deux ordres de gouvernement. Les annonces d'aujourd'hui doivent inciter Ottawa à emboîter le pas et faire davantage sa part pour appuyer la modernisation et le développement des aéroports régionaux au Québec », a conclu Stéphane Forget.

Vous pouvez consulter le mémoire de la FCCQ, présenté en octobre au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, ainsi qu'à la Société du Plan Nord ici.

