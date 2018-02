Sommet sur le transport aérien régional - Le gouvernement reprend les recommandations phares de la FQM en matière de transport aérien régional







LÉVIS, QC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le Comité sur le transport interrégional de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) constate avec satisfaction que le gouvernement du Québec a repris quelques-unes de ses recommandations phares en matière de transport aérien régional à l'issue du Sommet qui s'est tenu aujourd'hui à Lévis. Le retour du programme pour les infrastructures aéroportuaires ainsi que l'ajout de nouvelles régions couvertes par le programme de réduction des tarifs aériens (RTA) et sa bonification constituaient des priorités pour la FQM.

«?Bien qu'il faudra attendre au discours du budget pour connaître l'ampleur des mesures annoncées aujourd'hui, c'est un signal positif que le gouvernement du Québec envoie aux municipalités éloignées en réinvestissant dans le transport aérien régional. Avec l'annonce d'Air Canada et sa passe d'affaires, plusieurs éclaircies apparaissent pour démocratiser l'accès au transport aérien dans les régions du Québec?», s'est réjoui M. Jonathan Lapierre, maire des Îles-de-la-Madeleine et président du Comité sur le transport interrégional de la FQM.

Une autre recommandation structurante de la FQM a été reprise par le gouvernement : la mise sur pied d'une passerelle de communication avec le fédéral. La FQM espère que le gouvernement fédéral répondra à l'appel, le transport aérien relevant de sa compétence. La Fédération compte bien être partie prenante de cette passerelle afin de partager les préoccupations des municipalités et des régions du Québec.

«?Le gouvernement du Québec a agi dans la mesure de ses prérogatives, c'est maintenant au tour du gouvernement fédéral d'apporter de l'eau au moulin afin d'améliorer les tarifs et la desserte aérienne sur tout le territoire québécois.?», a ajouté Mme Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia.

«?Ce Sommet n'est pas une finalité, c'est le début du travail que nous devons effectuer pour améliorer le transport aérien régional. La FQM continuera à travailler avec l'ensemble des partenaires afin d'assurer le développement de nos régions grâce à cet outil essentiel à l'occupation dynamique des territoires?», a conclu le président de la FQM, M. Jacques Demers.

Vous pouvez vous procurer les recommandations de la FQM ici.

