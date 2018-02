Avis aux médias : Propulsez votre carrière ! Foire d'emplois manufacturiers de P&WC; les 9 et 10 février à Longueuil







LONGUEUIL, QUÉBEC -- 2 fév. 2018

Pratt & Whitney Canada (P&WC) est à la recherche de travailleurs passionnés et talentueux pour joindre son équipe multidisciplinaire d'employés horaires en vue de remplacer des travailleurs qui quitteront à la retraite au cours des prochains mois. P&WC est une filiale d'United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

P&WC aura de nombreux postes permanents et bien rémunérés à combler à ses installations de Longueuil et de Saint-Hubert. Ce sont des emplois dans les domaines de l'inspection, de l'usinage, de l'entretien des moteurs, du montage et des essais, de la logistique et autres métiers de l'aéronautique. P&WC offre un environnement sécuritaire, et convivial, de la formation continue ainsi que des conditions de travail (salaires, vacances, avantages sociaux, horaires de travail flexibles) des plus intéressantes.

P&WC désire rencontrer des candidats qui aiment oeuvrer dans un environnement manufacturier à la fine pointe de la technologie et piloter des défis techniquement complexes, des gens fiables et ingénieux qui possèdent un savoir-faire reconnu en aéronautique. Vous vous reconnaissez? Apportez votre C.V. et venez rencontrer les recruteurs de P&WC lors de sa foire d'emplois manufacturiers.

Domaines d'études suggérés

Diplôme d'études professionnelles (DEP) en assemblage montage mécanique, techniques d'usinage ou tout domaine connexe (tôlerie, mécanique industrielle, etc.)

Attestation ou diplôme d'études collégiales (AEC/DEC) en maintenance aéronautique

Diplôme en entretien de moteurs d'aéronef (qualification militaire)

Diplôme d'études collégiales (DEC) en génie mécanique ou aérospatial, ou en électronique industrielle

Détails de l'événement

Le vendredi 9 février 2018 de 17 h à 21 h

Le samedi 10 février 2018 de 9 h à 16 h

Pratt & Whitney Canada, 1000, boul. Marie-Victorin, Longueuil, Québec, J4G 1A1 (Atrium Sud)

Stationnement gratuit disponible. Une fois sur place, veuillez suivre les indications.

Cet événement est ouvert aux candidats de plus de 18 ans.

Cet événement n'est pas pour ceux qui cherchent des stages, ni ceux qui sont déjà à l'emploi de P&WC.

À propos de Pratt & Whitney Canada

Fondée en 1928, P&WC est aujourd'hui un leader mondial de l'aérospatiale, qui façonne l'avenir de l'aviation au moyen de propulseurs fiables et ultramodernes. Ayant son siège social à Longueuil, au Québec (Canada), P&WC est une société d'United Technologies Corporation. United Technologies Corp., sise à Farmington, au Connecticut, offre des services et systèmes de haute technologie aux secteurs du bâtiment et de l'aérospatiale.

