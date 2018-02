La Ville de Montréal octroie 135 000$ à Montréal arts interculturels pour la reconduite du programme d'accompagnement des artistes de la diversité







MONTRÉAL, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté mercredi, lors de sa séance hebdomadaire, une résolution visant l'octroi d'un soutien de 135 000 $ au diffuseur pluridisciplinaire en art contemporain, Montréal arts interculturels (MAI). Cette subvention, octroyée dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, servira au déploiement d'un programme permettant à des artistes de la diversité de recevoir un accompagnement dans leurs démarches artistiques et des outils facilitants leur intégration au milieu des arts montréalais.

« Cette attribution financière permettra à Montréal arts interculturels de poursuivre son travail d'accompagnement. Ce rôle est très apprécié par les artistes de la diversité, qui reçoivent un soutien essentiel à l'évolution de leur carrière professionnelle et à leur rayonnement sur le territoire montréalais. Les citoyens et citoyennes en sortent aussi gagnants puisqu'ils ont accès à une offre culturelle diversifiée et représentative du tissu culturel de la métropole », a déclaré Christine Gosselin, responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif.

La Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications soutiennent le programme d'accompagnement du MAI depuis 2005 dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal. L'organisme a offert à une cinquantaine d'artistes un accompagnement personnalisé visant leur intégration professionnelle, notamment par le biais de partenariats avec le milieu professionnel culturel. En outre, une quarantaine d'artistes ont eu accès à un appui ponctuel pour du soutien technique et artistique. Des activités d'information, de promotion et de réseautage sont également mises en place pour favoriser leur rayonnement.

