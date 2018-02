Jeudi, c'est Wiki à Québec! : le grand public est invité à prendre part à la nouvelle activité dès le 8 février 2018







QUÉBEC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), Wikimédia Canada, la Bibliothèque de l'Université Laval et le Service du greffe et des archives de la Ville de Québec sont heureux de convier la population à prendre part à l'activité Jeudi, c'est Wiki à Québec! à compter du 8 février prochain. Cette activité encourage la communauté québécoise à contribuer à l'enrichissement et au rayonnement du contenu francophone dans l'encyclopédie Wikipédia.

Le projet est né du désir de faire découvrir les fonds d'archives, les collections ainsi que les services des institutions partenaires à la population. Cette collaboration vise aussi à établir de nouveaux ponts avec le milieu documentaire et historique établi sur le territoire de la Ville de Québec.

Comment ça fonctionne?

Les ateliers Jeudi, c'est Wiki à Québec! sont conçus de manière à permettre aux participants de tous les niveaux d'aiguiser leurs connaissances relatives à Wikipédia. Ils peuvent se familiariser avec les étapes à suivre pour faire des contributions, les critères d'admissibilité encadrant la rédaction d'un article, l'ajout de références, etc. Un thème est proposé à chaque soirée, mais les participants sont libres de travailler sur des projets ou articles qui n'y sont pas liés.

Conjointement avec les animateurs wiki, des professionnels des institutions participantes seront présents tout au long des ateliers afin de cibler des ressources adaptées à la rédaction de contenus portant principalement sur le Québec, sa culture, son histoire et ses figures d'importance, et de répondre aux besoins d'information.

En fin d'atelier, une période de travail libre permettra aux participants de consulter individuellement les animateurs et les professionnels de l'information. Ce moment propice aux échanges est utile pour vérifier que son travail correspond aux normes de Wikipédia ou encore obtenir du soutien à la recherche.

Dates des ateliers, coordonnées et indications complémentaires

Les ateliers Jeudi, c'est Wiki à Québec! auront lieu à compter du 8 février les deuxièmes jeudis du mois, entre 18 h 15 et 21 h et en alternance :

à BAnQ Québec, Pavillon Louis-Jacques-Casault de l'Université Laval (8 février, 10 mai);

l'Université (8 février, 10 mai); à la Bibliothèque de l'Université Laval , Pavillon Jean-Charles-Bonenfant (8 mars, 12 avril).

L'entrée est libre et les participants arrivent au moment qui leur convient. S'ils n'ont pas déjà leur carte de BAnQ, ceux-ci doivent s'abonner aux services à distance de BAnQ au moins 48 heures avant l'atelier. De plus, il est suggéré de se créer au préalable un compte wiki, si ce n'est pas déjà fait. Il est nécessaire d'apporter son ordinateur portable ou sa tablette, car les salles ne sont pas équipées d'ordinateurs.

De nouveaux ateliers seront proposés à l'automne 2018.

Au sujet de BAnQ



Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d'offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d'une bibliothèque publique d'envergure. BAnQ déploie ses activités dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières. En janvier 2016, BAnQ recevait du ministère de la Culture et des Communications du Québec et de la Ville de Montréal le mandat de faire revivre la bibliothèque Saint-Sulpice, située à Montréal.

banq.qc.ca

Au sujet de Wikimédia Canada

Wikimédia Canada vise à appuyer et à sensibiliser les Canadiennes et les Canadiens afin de rassembler, de développer et de diffuser des connaissances et des contenus pédagogiques, culturels et historiques dans toutes les langues du Canada, y compris les langues autochtones, sous une licence libre ou dans le domaine public.

Au sujet de la Bibliothèque de l'Université Laval

Avec un budget d'acquisition annuel de près de 12 M$, la Bibliothèque de l'Université Laval se classe parmi les bibliothèques de recherche les plus importantes du Canada. Elle soutient l'enseignement, les études et la recherche en offrant à sa communauté de riches collections couvrant tous les domaines du savoir, de nombreux services numériques, des espaces adaptés aux nouveaux modes d'apprentissage, et des conseils spécialisés.

bibl.ulaval.ca

Au sujet du Service du greffe et des archives de la Ville de Québec

Le Service du greffe et des archives de la Ville de Québec joue un rôle de premier plan dans l'acquisition, la conservation, l'enrichissement et la diffusion du patrimoine archivistique et historique de Québec. Il conserve plusieurs millions de pages de documents historiques couvrant les XIXe et XXe siècles ainsi que des pièces de grande valeur, le tout représentant un trésor inestimable. Dans ses collections pour le moins impressionnantes, on retrouve plus de 13 kilomètres linéaires de documents textuels, plus de 200 000 cartes et plans et plus de 190 000 photographies. Ces documents sont datés principalement du XIXe et du XXe siècle.

Il est possible de consulter ces archives aux locaux du service qui sont situés au 4e étage de la bibliothèque Gabrielle Roy, au 350 rue Saint-Joseph Est, ou encore sur le site Internet de la Ville de Québec. La salle de consultation est ouverte au public du mardi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 (fermée entre 12 h et 13 h).

SOURCE Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 14:41 et diffusé par :