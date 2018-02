Avis aux médias - Le Canada aux Jeux olympiques d'hiver : Bibliothèque et Archives Canada est de la partie!







GATINEAU, QC, le 2 févr. 2018 /CNW/ - Bibliothèque et Archives Canada vous convie à une présentation officielle pour souligner l'excellence canadienne aux Jeux olympiques d'hiver, en présence de la grande skieuse et maintenant sénatrice, Nancy Greene Raine.

Des documents provenant des archives de BAC, de Mme Greene Raine et de la Ville d'Ottawa seront exposés pour l'occasion.

Au terme de la présentation, Mme Greene Raine sera disponible pour les entrevues.

BIBLIOTHEQUE ET ARCHIVES CANADA : DES RESSOURCES UNIQUES POUR LES JEUX OLYMPIQUES D'HIVER

Bibliothèque et Archives Canada a acquis une renommée incontestable de gardien du patrimoine documentaire de notre pays. Il possède une quantité considérable d'archives et de ressources - images, photos, documents, vidéos et films - couvrant le monde du sport et relatant des événements ou des exploits d'équipes et d'athlètes canadiens.

INVITÉE SPÉCIALE :

L'honorable sénatrice et ex-championne de ski Nancy Greene Raine

http://www.bac-lac.gc.ca/fra/a-notre-sujet/evenements/Pages/2018/Presentation-JOH.aspx

DATE :

Le mercredi 7 février 2018

HEURE :

12 h 15 à 14 h

LIEU :

Bibliothèque et Archives Canada

395, rue Wellington, 2e étage

Ottawa (Ontario)

Restez connectés

Suivez-nous sur Twitter (@BiblioArchives), Facebook, Flickr et YouTube.

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 14:56 et diffusé par :