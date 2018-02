Les hôpitaux de l'Ontario continuent de jouer un rôle de chef de file dans l'amélioration de la sécurité







TORONTO, le 2 févr. 2018 /CNW/ - L'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA) accueille favorablement la deuxième phase du Comité de leadership pour la prévention de la violence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé (le Comité) et insiste sur une collaboration et un partenariat continus afin de régler le problème de la violence en milieu de travail.

« Il s'agit d'un problème important qui nécessite l'engagement des leaders au sein du système de santé de l'Ontario, a affirmé Anthony Dale, président et chef de la direction de l'OHA. Le Comité est un moyen efficace de rassembler les représentants clés de l'ensemble du secteur afin de discuter de nouvelles approches pour créer des espaces plus sécuritaires pour nos employés et nos patients. »

La violence en milieu de travail est un problème complexe qui nécessite une réponse commune aux nombreuses facettes. À la suite de la première phase, le Comité de leadership a approuvé 23 recommandations à l'intention des hôpitaux de l'Ontario, dans le but de favoriser l'implantation de programmes efficaces de prévention de la violence en milieu de travail. Les hôpitaux travaillent actuellement à appliquer ces recommandations en créant des solutions qui reflètent leurs missions respectives et les services offerts, et qui répondent le mieux aux besoins de leur personnel et des communautés.

« Ce sont les travailleurs de la santé qui, chaque jour, se trouvent en première ligne dans les hôpitaux de l'Ontario, et qui administrent des soins de haute qualité aux patients, a déclaré Anthony Dale. Ils sont à l'avant-scène de notre système de santé en pleine évolution, et jouent un rôle essentiel dans la prestation de soins aux patients. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration auprès du gouvernement, et des autres parties prenantes et organisations, afin de nous assurer que nos hôpitaux constituent des endroits sécuritaires pour notre personnel et nos patients. »

Au moment où la deuxième phase commence, les représentants de l'OHA et du secteur hospitalier continuent de jouer un rôle de chef de file au sein du Comité de leadership pour la prévention de la violence en milieu de travail dans le secteur des soins de santé

Association des hôpitaux de l'Ontario

L'Association des hôpitaux de l'Ontario (OHA) est la voix des hôpitaux publics de l'Ontario. Fondée en 1924, l'OHA vise à bâtir un système de soins de santé solide, innovateur et viable pour tous les citoyens de l'Ontario, par la promotion des droits, l'éducation et l'établissement de partenariats.

SOURCE Association des hôpitaux de l'Ontario

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 14:17 et diffusé par :