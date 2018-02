Trois nouveaux parcs à Griffintown - Une démarche participative d'aménagement de parcs avec les citoyens







MONTRÉAL, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et l'arrondissement du Sud-Ouest tenaient mercredi soir la première de trois rencontres citoyennes sur le projet d'aménagement de trois nouveaux parcs à Griffintown. Plus de 250 citoyens et partenaires réunis à l'École de technologie supérieure (ÉTS) ont participé à un exercice sous forme d'ateliers afin de dégager une vision commune pour les futurs parcs.

« La Ville de Montréal consulte les riverains et les commerçants de Griffintown et de la Petite-Bourgogne avec la volonté de créer un véritable milieu de vie attrayant et inclusif pour l'ensemble des résidents du secteur. La démarche participative que nous avons décidé d'entreprendre constitue l'occasion idéale de réaliser un projet de verdissement qui répond clairement aux aspirations des citoyens, et ce, tout en tenant compte de leurs besoins », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les trois parcs, dont les noms ne sont pas encore désignés, se retrouveront aux angles des rues suivantes :

Rues Saint-Thomas et Ottawa (parc A);

Rues Peel et Ottawa (parc B);

Rues Ann et Ottawa (parc C).

« Je me réjouis que la soirée d'échanges sur les nouveaux parcs ait été à l'image de l'esprit d'innovation qui anime la communauté de Griffintown et de la Petite-Bourgogne. De nombreuses idées ont été partagées, entre autres sur les ambiances recherchées, les activités et équipements désirés. Ce riche travail va nourrir notre réflexion et orienter les propositions d'aménagement futures de ces parcs », a précisé le maire de l'arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais.

« J'ai eu l'occasion d'échanger avec de nombreux citoyens et partenaires tout au long de la soirée. Ils nous ont fait part de leurs aspirations, besoins et rêves pour l'aménagement de ces nouveaux parcs qui contribueront à enrichir leur milieu de vie », a ajouté Craig Sauvé, conseiller de Ville du district Saint-Henri-Est-Petite-Bourgogne-Pointe-Saint-Charles-Griffintown et vice-président de la STM.

À la suite de la rencontre de cette semaine, les citoyens seront conviés à participer à un atelier de co-design, le mercredi 21 mars prochain, sur deux des parcs à aménager. Suivra une troisième rencontre sous forme de portes ouvertes pour présenter les esquisses, au printemps 2018.

