Mission économique du premier ministre en Chine - Trois entreprises du comté d'Acadie s'ouvrent au marché chinois







QUÉBEC, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et le ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional, Stéphane Billette, ont réalisé une mission économique de sept jours en Chine, ayant pour but de diversifier et de développer de nouveaux marchés. Ils étaient accompagnés de 140 entreprises et organismes issus de sept secteurs, soit biens de consommation et sports, construction et technologies vertes, divertissement, général multisectoriel, aliments et boissons, innovation ainsi que culture.

Parmi ceux-ci se trouvaient trois entreprises d'Acadie :

La Coop fédérée

PixMob

The Wallrus

Citations :

« Je suis fière de ces trois entreprises qui ont participé à cette importante mission économique du premier ministre en Chine, notre principal marché d'exportation en Asie, lequel a un potentiel de développement énorme grâce à la croissance de sa classe moyenne. Que ce soit dans des secteurs traditionnels comme l'alimentation et la consommation ou un nouveau secteur comme le divertissement, ces entreprises ont l'audace de s'ouvrir au marché chinois et ont ce qu'il faut pour réussir. »

Christine St-Pierre, députée de l'Acadie, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la région des Laurentides

« Au cours des dernières années, en faisant une priorité de la saine gestion des finances publiques, nous nous sommes donné les moyens de mieux soutenir nos entreprises, nos institutions d'enseignement et nos organismes dans leurs projets, et donc de faire rayonner le talent, le savoir-faire et la créativité des Québécoises et des Québécois. Parce qu'au-delà des matières premières, ce qui nous distingue, l'avantage compétitif principal du Québec, ce sont nos talents. C'est ce qui rend le Québec si attractif dans le monde et qui nous permet d'innover et d'ouvrir de nouveaux marchés. »

Philippe Couillard, premier ministre du Québec

« La classe moyenne en Chine compte plus de consommateurs que les États-Unis et son économie est en pleine croissance. Elle est donc un partenaire incontournable pour le Québec, ses entreprises et ses organismes, et ce, dans une multitude de secteurs de notre économie.»

Stéphane Billette, ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises, à l'Allègement réglementaire et au Développement économique régional

Faits saillants :

En 2016, les exportations québécoises en Chine étaient de 3 G$ (en hausse de 12,1 % sur un an) et les importations chinoises se chiffraient à 10,8 G$. La Chine constitue le premier fournisseur du Québec en Asie et le deuxième au monde.

De nombreuses entreprises québécoises font des affaires en Chine et près de 150 d'entre elles y sont implantées. L'an dernier, Export Québec et les Bureaux du Québec en Chine ont accompagné près de 400 entreprises et institutions dans leurs démarches d'affaires en Chine.

Annexe

Liste non exhaustive des entreprises et organismes montréalais

participant à la mission

Agence MASSIVart Ivanhoé Cambridge Air Canada JC Asset Management Group (Canada) Arnoovo La Coop fédérée Arts sur glace Le Carré des Lombes Avila Trading Les 7 doigts de la main Bauer Les productions figure 55 inc. Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l. Lucion Média Bureau du cinéma et de la télévision (BCTQ) M0851 C2 International Martin & Vleminckx Cacao 70 Maxen Canada China Art-Tech Média Minority Carpediem Film & TV Mitacs Cavalia Montréal en Histoires CCMM Montréal International Centre Phi Nathon Kong CINARS Normal Studio Cinco Outbox Technology CRB Cirque du Soleil Pajar Distribution Cirque Éloize Partenariat du Quartier des spectacles CTC Piknic Électronik Danielle Jiang Investment and Management PixMob Dataperformers Playmind Dix 2 PolarSat Inc. Dyze Design Productions Audio Z inc. Ekumen Productions l'Éloi Enerkem Raymond James LTD Entralpi Réalisations-Montréal Exportation et développement Canada Skyfold Fasken Martineau SmartCard Marketing Systems Fonds de recherche du Québec -- Santé Smith Vigeant Architectes Fonds de recherche du Québec -- Société et culture Société des arts technologiques Génome Québec Streamscan Gestion Créative Perreault-Samson The Wallrus Groupe bblüv Tourisme Montréal Groupe Samajam Tribu expérientiel HEC Montréal Université Concordia HUB Studio Université de Montréal Hub créatif Lune Rouge Vantrix Humanitas.io Ville de Montréal IDÛ Interactive Vortex ImmerVision VR Tracker Investissement Québec XYZ Technologie Culturelle inc. Iregular



SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 14:05 et diffusé par :