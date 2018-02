Les gens d'Edmonton ont un aperçu des nouveaux véhicules légers sur rail de la future ligne Valley Line Southeast







EDMONTON, le 2 fév. 2018 /CNW/ - Les investissements dans les infrastructures de transport en commun sont essentiels à la croissance économique, à la réduction de la pollution atmosphérique et à la création de collectivités inclusives où tous ont accès aux services publics et à des possibilités d'emploi.

Aujourd'hui, l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, en compagnie de Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta, et du maire d'Edmonton, Don Iveson, ont pu avoir un aperçu des véhicules légers sur rail (VLR) qui circuleront sur la future ligne de train léger sur rail Valley Line Southeast.

Le partenaire en PPP de la Ville d'Edmonton, TransEd Partners, fournit 26 nouveaux VLR pour desservir la future ligne Valley Line Southeast, dont la construction devrait être terminée en 2020. Les véhicules, qui sont construits au Canada par Bombardier Transport, peuvent accueillir jusqu'à 275 passagers et sont dotés de deux rangées de deux sièges séparées par des passages spacieux. De plus, ces nouveaux véhicules à planchers surbaissés ne comprennent aucune marche à l'intérieur, ce qui assure l'accessibilité des passagers à mobilité réduite, tout en contribuant à rendre les déplacements plus efficaces et confortables.

Une fois en service, les nouveaux VLR offriront aux utilisateurs une expérience exceptionnelle et permettront d'offrir des services de transport en commun durables et de grande qualité aux collectivités entre le sud-est et le centre-ville d'Edmonton.

Citations

« Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets de transport en commun, comme le projet de mise en oeuvre de la ligne Valley Line Southeast, qui appuient la création d'emplois pour les gens de la classe moyenne et qui favorisent la croissance économique. Les déplacements sécuritaires, efficaces et confortables sont essentiels à l'amélioration des liens entre les collectivités, et je suis heureux de constater les avantages qu'entraînera cette nouvelle ligne de train léger sur rail pour les gens d'Edmonton. »

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le gouvernement de l'Alberta est fier d'avoir versé une contribution de 600 millions de dollars pour la ligne Southeast Valley, ainsi qu'environ 2,8 milliards de dollars pour les réseaux de TLR à Edmonton et à Calgary. Ce financement appuie une option de transport abordable, accessible et écologique pour les gens de l'Alberta, en plus de favoriser l'accès aux services essentiels, à l'éducation et aux emplois pour les résidents. »

Brian Mason, ministre des Transports de l'Alberta

« Alors que nous allons bientôt atteindre un million de résidents, le développement axé sur le transport en commun est devenu un moyen essentiel de créer des quartiers centraux plus denses et plus dynamiques à Edmonton. La nouvelle approche urbaine adoptée pour le projet de la ligne de TLR Valley Line encourage directement ce type de croissance intelligente, et nous sommes ravis de constater que le réaménagement du centre commercial Bonnie Doon constituera un projet additionnel allant de pair avec notre vision sur la ligne de TLR à venir. »

Don Iveson, maire d'Edmonton

Faits en bref

L'achat des VLR fait partie du vaste projet visant la première phase de la ligne de TLR Valley Line à Edmonton . Ce projet prévoit également la mise en place d'une ligne de TLR sur environ 13 km entre le sud-est et le centre-ville d' Edmonton , ainsi que l'aménagement de 12 arrêts, de trois ponts, de deux tunnels, de deux nouvelles gares de transport en commun et d'un nouveau stationnement incitatif. On construira également une nouvelle installation pour les opérations et l'entretien.

. Ce projet prévoit également la mise en place d'une ligne de TLR sur environ 13 km entre le sud-est et le centre-ville d' , ainsi que l'aménagement de 12 arrêts, de trois ponts, de deux tunnels, de deux nouvelles gares de transport en commun et d'un nouveau stationnement incitatif. On construira également une nouvelle installation pour les opérations et l'entretien. Le gouvernement du Canada alloue une contribution maximale de 400 millions de dollars à ce projet, soit environ 250 millions de dollars provenant de PPP Canada et 150 millions de dollars au titre du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le gouvernement de l' Alberta fournira 600 millions de dollars, et la Ville d' Edmonton fournira 958 millions de dollars.

alloue une contribution maximale de 400 millions de dollars à ce projet, soit environ 250 millions de dollars provenant de PPP Canada et 150 millions de dollars au titre du Nouveau Fonds Chantiers Canada. Le gouvernement de l' fournira 600 millions de dollars, et la Ville d' fournira 958 millions de dollars. Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 28,7 milliards de dollars seront consacrés à des projets de transport en commun, ce qui inclut 5 milliards de dollars qui seront disponibles aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

Liens connexes

Le plan de plus de 180 milliards de dollars du gouvernement du Canada, Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/about-invest-apropos-fra.html

*Nouveau* - carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures de l'Alberta : http://www.infrastructure.gc.ca/map-carte/ab-fra.html

Défi des villes intelligentes : http://www.infrastructure.gc.ca/plan/cities-villes-fra.html

Informations sur le projet de la ligne Valley Line Southeast (anglais): https://www.edmonton.ca/projects_plans/transit/valley-line-southeast.aspx

Twitter : @INFC_fra

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 14:00 et diffusé par :