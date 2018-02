La Corporation du Cinéma Beaubien obtient un soutien financier de 100 000 $







MONTRÉAL, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé mercredi, lors de sa séance ordinaire hebdomadaire, le versement d'un soutien financier de 100 000 $ à la Corporation du Cinéma Beaubien pour la réalisation de son plan d'action 2017-2018. Cette contribution est accordée dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel, un partenariat entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications qui vise à favoriser les initiatives structurantes au bénéfice des citoyens.

« Ayant pignon sur rue à Montréal depuis 1937, le Cinéma Beaubien est le lieu de rencontre incontournable des passionnés du 7e art. Grâce à sa programmation riche et variée, le Cinéma Beaubien contribue au rayonnement du cinéma du Québec et d'ailleurs ainsi qu'à la valorisation de la langue française. Notre gouvernement est fier de soutenir cet espace culturel majeur qui fait la fierté de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie », a affirmé la ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, Marie Montpetit.

« Le Cinéma Beaubien est un lieu de diffusion important et il nous apparaît essentiel de contribuer à assurer sa pérennité. Au cours des dernières années, il a fortement contribué à la relance commerciale de la rue Beaubien ainsi qu'au développement culturel de son quartier, où s'est développé un pôle d'activités très dynamique et prisé des citoyens, notamment desjeunes familles », a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le plan d'action 2017-2018 de la Corporation du Cinéma Beaubien se décline en trois orientations :

poursuite et consolidation de la mission;

fidélisation de la clientèle actuelle et développement de nouveaux publics;

consolidation du volet famille.

« La Ville reconnaît l'importance et la spécificité du mandat du Cinéma Beaubien, qui est de diffuser du cinéma francophone et québécois ainsi que du cinéma d'art et d'essai québécois et étranger. Il participe également à la qualité de vie de Montréal en rejoignant plus de 225 000 personnes provenant non seulement de son secteur, mais aussi des quartiers centraux », a conclu la responsable de la culture, du patrimoine et du design au comité exécutif, Christine Gosselin

