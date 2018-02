MP Management annonce l'acquisition du réseau de Factor Chosen Model Management







MP Management, le réseau international de talents et de mannequins, annonce aujourd'hui l'acquisition de Factor Chosen Model Management. Les agences feront désormais partie du réseau des agences de talents et de mannequins de MP Management, actuellement basées à Paris, Milan, Miami et Stockholm, et elles noueront un partenariat stratégique avec Modellink à Göteborg

Agence-boutique innovante, Factor Chosen Model Management possède plus de trente ans d'expérience dans la mode, et dispose de bureaux à Chicago, Los Angeles et Atlanta. Sous la direction de Jane Stewart, l'équipe particulièrement chevronnée a les atouts nécessaires pour offrir les services du plus haut niveau à une clientèle diversifiée et à un large éventail de personnes talentueuses aux États-Unis.

S'exprimant sur cette annonce, le PDG de MP Management, Matteo Puglisi, a déclaré :

« Je me réjouis de cette acquisition. C'est une nouvelle illustration du succès de notre stratégie de réseau indépendant. Factor Chosen est une marque phare excellente qui a pignon sur rue aux États-Unis et qui s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance du réseau de MP Management.

L'acquisition du réseau de Factor Chosen va nous permettre d'élargir notre présence sur le marché américain et nous offrira également la possibilité de rechercher un grand nombre de talents. C'est une occasion fantastique pour continuer à tisser d'excellentes relations avec nos clients et nos agences partenaires. J'ai hâte de les accueillir au sein de l'équipe de MP Management.

2018 s'annonce comme une année très prometteuse et stimulante pour l'agence et nous en profiterons pour annoncer le développement de projets passionnants qui étayent notre ambition de devenir un pionnier numérique sur le secteur. »

S'exprimant au nom de Factor Chosen, la présidente Jane Stewart a déclaré :

« Pour notre agence, cette annonce est synonyme de synergies captivantes au sein du réseau de MP Management et j'ai hâte de travailler avec l'équipe, tandis que nous nous apprêtons à écrire un nouveau chapitre de l'agence. Je continuerai à travailler avec les agences américaines et à jouer un rôle de consultante pour assurer une transition en douceur. »

Changement de nom des agences de Milan et Miami

Dans le cadre de la stratégie de croissance du réseau de MP Management, cette dernière lance une structure de dénomination cohérente pour les bureaux locaux. Par conséquent et à effet immédiat, l'agence de MP Management à Milan va devenir MP Milano et celle MP Mega Miami va s'appeler Miami MP.

Fondée en 2008, MP Management est détenue par Silva International Investments, une société d'investissements qui gère des actifs dans de nombreux secteurs, notamment les médias, le sport, le divertissement, la mode, la technologie et l'immobilier.

