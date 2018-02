Heidrick & Struggles nomme à son conseil d'administration le chef de la direction d'Avanade, Adam Warby







Cette nouvelle nomination vient souligner l'accent que met la firme sur les compétences et les connaissances approfondies requises dans le monde numérique

CHICAGO, 2 février 2018 /CNW/ - Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), l'un des premiers fournisseurs mondiaux de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, ainsi que de façonnage de culture, nomme Adam Warby à son conseil d'administration.

Warby est le chef de la direction d'Avanade, le plus important fournisseur de services numériques et infonuagiques innovants offerts par l'entremise de l'écosystème de Microsoft. Pendant ses dix années en tant que chef de la direction, Warby a dirigé la croissance interne et externe, dont cinq acquisitions en Europe et en Amérique du Nord, les ventes ayant plus que doublé sous son leadership pour atteindre 2,4 milliards de dollars.

« Nous sommes ravis d'accueillir Adam au sein de notre conseil d'administration », souligne Tracy Wolstencroft, président du conseil. « Grâce à plus de 30 ans d'expérience en services-conseils et à son leadership stratégique, Adam sera en mesure de nous transmettre sa compréhension unique des occasions et des défis qu'apporte la transformation numérique de l'économie mondiale. »

« Pour demeurer pertinents dans le monde numérique, les leaders devront comprendre les technologies nouvelles et émergentes, dont l'intelligence artificielle, et avoir la capacité de gérer une main-d'oeuvre plus importante », déclare Warby. « Je suis impatient de faire valoir cette perspective et d'autres constatations issues du monde de la technologie et des services professionnels à Heidrick & Struggles. »

Warby s'est joint à Avanade lors de la création de la coentreprise unissant Accenture LLP et Microsoft en avril 2000. Il a joué un rôle déterminant dans la gestion et la croissance des activités opérationnelles de la société, de même que dans la refonte de la culture organisationnelle en tant qu'équipe diversifiée comptant plus de 30 000 personnes reliées par le numérique et réparties dans 24 pays. Il a été directeur général et vice-président directeur des activités de la société en Amérique du Nord et en Europe pendant son mandat.

Auparavant, Warby a occupé un certain nombre de postes de gestion à IBM d'abord, puis à Microsoft. Il a commencé sa carrière en assumant une série de postes en ingénierie à IMI plc. Il détient un baccalauréat ès sciences en génie mécanique de l'Imperial College de Londres.

Grâce à la venue de Warby, sept des neuf membres siégeant au conseil d'administration de Heidrick & Struggles satisfont aux normes d'indépendance prévues par les lignes directrices de la société ainsi qu'aux exigences du Nasdaq.

À propos de Heidrick & Struggles :

Étant un conseiller de confiance en matière de services de recherche de cadres dirigeants, d'évaluation de leadership et de développement, d'efficacité d'équipe et d'organisation, et de façonnage de culture, Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins des leaders et des talents des paliers supérieurs provenant des plus grandes organisations au monde. Heidrick & Struggles a été le pionnier dans le domaine de la recherche de cadres il y a de cela plus de 60 ans. Aujourd'hui, la firme fournit des solutions intégrées de leadership qui aident sa clientèle à changer le monde, une équipe de dirigeants à la fois (change the world, one leadership team at a time®). www.heidrick.com

