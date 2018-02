Un nouvel investissement permettra de fournir de l'eau potable propre et fiable aux résidents de Dawson







DAWSON, YUKON, le 2 févr. 2018 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Yukon sont déterminés à investir dans les infrastructures locales qui permettent de s'assurer que les Canadiens dans le Nord et leurs familles ont accès à des services modernes et fiables d'approvisionnement en eau potable afin de répondre à leurs besoins uniques. Ces investissements permettent de protéger la santé et le mieux-être des résidents, de protéger l'environnement local et de garantir que nos collectivités demeurent saines et viables.

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon, et Wayne Potoroka, maire de Dawson, ont annoncé aujourd'hui un financement conjoint fédéral-territorial de 15 millions de dollars aux termes du Fonds des petites collectivités pour la construction d'une nouvelle station de pompage dotée d'un équipement de traitement de l'eau à Dawson.

Grâce à cet investissement, les résidents de Dawson continueront de profiter d'un accès à une eau potable propre et fiable. Le projet comprend le remplacement de la station de pompage pour la distribution de l'eau, qui a atteint la fin de sa durée de vie utile. Cette amélioration importante permettra à la collectivité de respecter les normes réglementaires relatives à l'approvisionnement en eau, tout en permettant d'assurer la propreté des cours d'eau et de garantir que la collectivité demeurera saine et viable.

De plus, ce printemps, le Yukon et la Ville lanceront des travaux de construction dans le cadre de deux projets visant des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Dans le cadre du premier projet, on séparera les canalisations d'eau de la ville et on remplacera les canalisations d'eau et d'eaux usées pour éviter les interruptions de service. Les travaux dans le cadre du deuxième projet comprendront le remplacement de la station de relèvement de la rue York, des améliorations aux autres stations de relèvement de la ville, ainsi que l'amélioration des canalisations d'eaux usées au centre-ville de Dawson. Le deuxième projet comprend également le remplacement du château d'eau de la rue Craig, dont la construction est prévue en 2019. Ces deux projets ont été annoncés dans le cadre d'une entente entre le Canada et le Yukon au titre du Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées.

« Les investissements dans les infrastructures de traitement de l'eau dans le Nord sont essentiels pour maintenir un environnement sain et pour offrir un accès à une eau potable propre et fiable. Le gouvernement du Canada collabore avec les provinces, les territoires et les municipalités du pays pour appuyer d'importants projets tels que la nouvelle station de pompage pour le traitement et la distribution de l'eau à Dawson, ce qui permettra de s'assurer que les collectivités du Canada demeureront saines et viables, dès maintenant et pour les années à venir. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Construire des infrastructures a toujours représenté un défi à Dawson, il est donc formidable de s'associer au gouvernement du Canada et à la Ville de Dawson pour améliorer les réseaux de distribution d'eau et de traitement des eaux usées de la collectivité. Ces investissements stratégiques favorisent l'économie locale en créant des emplois, tout en soutenant notre objectif de rendre les collectivités saines, dynamiques et durables. »

L'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon

« L'approvisionnement en eau potable est une responsabilité municipale essentielle, et cet investissement réalisé par les gouvernements du Canada et du Yukon nous aidera à respecter cette obligation. Avec leur aide, notre ville pourra satisfaire aux exigences réglementaires les plus récentes et améliorer la qualité de vie de ses résidents. »

Wayne Potoroka, maire de Dawson

« La qualité de l'eau est une importante priorité pour la santé communautaire, et je suis reconnaissante des mesures prises pour protéger notre alimentation en eau potable. Ces améliorations permettront aussi d'améliorer la qualité de vie dans notre collectivité et d'aider notre Première Nation à atteindre ses objectifs de développement. »

Chef Roberta Joseph, Première Nation Tr'ondëk Hwëch'in

Le gouvernement du Canada versera 11 250 000 $ pour le projet de la station de pompage dans le cadre du Fonds des petites collectivités, et la contribution du gouvernement du Yukon pourra atteindre 3 750 000 $.

versera 11 250 000 $ pour le projet de la station de pompage dans le cadre du Fonds des petites collectivités, et la contribution du gouvernement du pourra atteindre 3 750 000 $. Le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes et sociales, les corridors de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Dans le cadre de ce financement, 2 milliards de dollars permettront d'appuyer des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme des installations appuyant la sécurité alimentaire, des routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande. De plus, 400 millions de dollars seront versés dans le cadre du Fonds pour l'énergie dans l'Arctique afin de renforcer la sécurité énergétique dans les territoires.

