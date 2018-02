Berlinger Special AG: standard de qualité unifié pour les échantillons anti-dopage







GANTERSCHWIL, Suisse, February 2, 2018 /PRNewswire/ --

Les «BEREG-KITS» préférés par le Comité international olympique (CIO) peuvent fort bien être utilisés lors des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang. Le fabricant met à disposition un dispositif de sécurité supplémentaire permettant de déceler les falsifications. Dès maintenant, le fabricant, Berlinger Special AG, ne livre plus, également aux autres organisations et fédérations de contrôle anti-dopage, que la version Olympia avec détection de falsification. Ainsi, un produit uniforme peut être utilisé sur le marché pour les échantillons anti-dopage.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/637152/BEREG_KIT.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/637150/BEREG_Production_Robots.jpg )





Le CIO a décidé de recourir, pour les contrôles anti-dopage de Pyeongchang, non pas au «BEREG-KIT Geneva», mais au modèle antérieur «BEREG-KIT» livré jusqu'à mi-septembre 2017. Ceci parce que le CIO et l'AMA distinguent un risque dans le maniement des flacons Geneva lors de leur fermeture. Le fabricant, Berlinger Special AG, tient compte sans réserve de cette décision ainsi que des recommandations correspondantes de l'AMA et se concentre donc sur la production du «BEREG-KIT», le prédécesseur du modèle Geneva. Berlinger Special AG est en mesure de livrer l'intégralité des commandes pour les Jeux olympiques d'hiver de PyeongChang et reste en contact avec l'organisateur. Parallèlement, le fabricant engage toutes ses forces pour couvrir également et aussi rapidement que possible les besoins des autres fédérations, organisations et clients.

Détection fiable des falsifications

Sur recommandation de l'AMA, la nouvelle production du «BEREG-KIT» est mise à profit pour apporter des mesures de sécurité supplémentaires permettant de déceler toute falsification de manière univoque. Il s'agit ici de caractéristiques de détection complexes. Ces mesures de sécurité procurent une protection supplémentaire des échantillons d'urine, mais n'affectent en rien les propriétés des flacons ou la technologie de fermeture de la génération «BEREG-KIT». Le modèle souhaité par le CIO bénéficie ainsi d'un deuxième filet de sécurité.

Solution unifiée pour tout l'univers sportif

Afin de prévenir des inquiétudes du marché et de se concentrer pleinement sur la nouvelle production, le fabricant a décidé de ne plus produire et livrer, pour l'instant, que le modèle «BEREG-KIT» prédécesseur de la version Geneva. Cela signifie que les flacons «BEREG-KIT Geneva» déjà commandés par les clients seront remplacés par le modèle antérieur «BEREG-KIT». Les stocks de la génération Geneva seront également échangés avec bienveillance par des «BEREG-KITS». Cela permet d'assurer que les échantillons anti-dopage pourront être prélevés et conservés avec une technologie unifiée.

Pour de plus amples informations:

Berlinger Special AG

Service médias

c/o. KMES Partner I KLAUS

Hans Klaus

Basteiplatz 7

8001 Zurich

Téléphone: +41-43-544-17-44

eMail: office@kmespartner.com





Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 12:55 et diffusé par :