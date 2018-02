Exhibez fièrement votre #FaceGagnante en soutien à nos athlètes aux Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de PyeongChang







Exhibez fièrement votre propre #FaceGagnante pour encourager Équipe Canada, parce que les Canadiens, par l'entremise des programmes du gouvernement du Canada, appuient nos athlètes, du terrain de jeu au podium

GATINEAU, QC, le 2 févr. 2018 /CNW/ - La #FaceGagnante d'Équipe Canada est prête! Et la vôtre?

Les Canadiens font en sorte que le gouvernement du Canada est en mesure de soutenir nos athlètes de haut niveau grâce à des programmes nationaux, ce qui les aide en retour à représenter notre pays sur la scène sportive internationale. Le Programme de soutien au sport, le Programme d'accueil et le Programme d'aide aux athlètes permettent de fournir une aide financière fiable au système sportif canadien, qui voit à former et à encourager nos espoirs olympiques et paralympiques.

La fierté que nous ressentons tous quand nos athlètes arborent la feuille d'érable et montent sur le podium est un sentiment indescriptible que seule une photo peut illustrer.

Pendant les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2018 à PyeongChang, nous invitons tous les Canadiens à témoigner de leur soutien envers Équipe Canada comme suit :

En prenant une photo ou une vidéo d'eux-mêmes, de leur famille ou de leurs amis en arborant fièrement leur plus belle #FaceGagnante. En l'affichant sur Twitter, Facebook ou Instagram avec la mention #FaceGagnante. En encourageant les autres à en faire autant!

Montrons à Équipe Canada que le pays tout entier est derrière elle en célébrant ses exploits au moyen d'une #FaceGagnante!

Citations

« Pour un athlète, il n'y a rien de tel que d'atteindre le but qu'il s'était fixé il y a longtemps : se tailler une place sur le podium. Leur expression à ce moment est inestimable et inoubliable, et c'est ce que nous appelons la « face gagnante ». Donc, pendant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques, nous invitons tous les Canadiens à témoigner de leur soutien envers Équipe Canada en immortalisant leur propre « face gagnante ». Ensemble, montrons à nos athlètes que nous nous réjouissons de leurs victoires presque autant qu'eux! »

? L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et ministre des Sports et des Personnes handicapées

« Les athlètes ne peuvent exercer leur métier seuls. En plus de leurs coéquipiers sur la glace, une grande équipe les appuie. Nous avons très hâte aux Jeux et nous sommes ravis d'y représenter notre merveilleux pays. »

- Mme Kaitlyn Lawes, athlète olympique de curling

« Avoir la chance d'arborer la feuille d'érable sur sa poitrine, c'est tout un honneur. C'est aussi un honneur de représenter tout le monde au pays et de savoir que notre performance va être une source de fierté chez nous. C'est incroyable. Je pars en quête de l'or à PyeongChang. »

? M. Adam Dixon, athlète paralympique en hockey sur glace

Les faits en bref

La campagne est menée dans les deux langues officielles à l'aide des mots-clics #FaceGagnante et #WinningFace.

Le gouvernement du Canada est le plus important bailleur de fonds. Il investit chaque année 200 millions de dollars dans le système sportif canadien. Cette somme sert à promouvoir la participation sportive auprès de tous les Canadiens; à offrir un soutien à nos athlètes, à leurs organisations nationales et multisports, aux centres sportifs et aux instituts qui les aident à s'entraîner; et à organiser des compétitions où nos athlètes peuvent se mesurer aux meilleurs.

Grâce au Programme d'aide aux athlètes (PAA), le gouvernement verse également chaque année 33 millions de dollars aux athlètes de haut niveau afin de réduire le fardeau financier lié à la préparation et à la participation à des compétitions de niveau international. Le PAA aide également les athlètes canadiens de haut niveau à assumer leurs frais de subsistance, de formation et d'éducation. Cet appui supplémentaire leur permet de se concentrer davantage sur leurs engagements quotidiens tout en s'entraînant avec intensité en vue de réaliser des performances de calibre international, tandis que le soutien aux frais de scolarité les aide à réaliser des études postsecondaires.

Le gouvernement soutient financièrement la prochaine génération d'athlètes olympiques et paralympiques. Un investissement permanent annuel jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars ? 5 millions de dollars du gouvernement du Canada, égalés par 4 millions de dollars du Comité olympique canadien et 1 million de dollars du Comité paralympique canadien ? sert à appuyer les athlètes qui pourraient remporter des médailles aux prochains Jeux olympiques et paralympiques.

