Mission à Paris : 22 entreprises de la métropole se positionnent sur les marchés mondiaux au Paris Fintech Forum 2018

MONTRÉAL, le 2 févr. 2018 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain et son équipe d'experts Acclr en commerce international ont conclu aujourd'hui avec succès une mission commerciale au Paris Fintech Forum 2018 organisée en partenariat avec la grappe Finance Montréal. Il s'agit d'un événement d'envergure qui réunit annuellement les plus importantes entreprises mondiales du secteur de la technologie financière (fintech). La délégation montréalaise comptait 22 entreprises, qui ont bénéficié de rencontres ciblées avec des acteurs clés, français et internationaux, des secteurs de la finance et des technologies.

« L'Europe présente de nombreuses occasions d'affaires pour nos entreprises du secteur des fintech. Les investissements dans ce secteur y ont plus que doublé en 2017 et ont atteint plus de 2 milliards de dollars au deuxième trimestre. Nos entreprises sont particulièrement bien positionnées pour en tirer profit grâce à l'AECG et à l'expertise développée dans des domaines connexes tels que l'intelligence artificielle et les mégadonnées. Ce forum à Paris a permis à nos entreprises d'exposer leurs solutions et leurs produits novateurs auprès de plus de 200 chefs de file venus d'Europe et du monde entier », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« En participant à cette mission, nos entreprises ont eu l'occasion d'approfondir leurs connaissances sur le marché européen et de développer leurs relations d'affaires avec des entreprises européennes du milieu des fintech. C'est grâce à des événements d'envergure comme le Paris Fintech Forum que nous pouvons établir des relations stratégiques et profiter des opportunités d'affaires. Ceci s'inscrit dans le cadre de notre vision du développement du secteur des fintech au Québec et de son exportation vers des marchés clés à l'international », a souligné Matthieu Cardinal, vice-président, Développement FinTech et affaires corporatives de Finance Montréal.

« Cette mission a été très fructueuse pour Squares Union. Nous avons atteint des résultats qui surpassent les objectifs que nous nous étions fixés. Nous avons établi des contacts privilégiés avec trois firmes de capitaux de risque établis en Europe, en Afrique et au Québec avec lesquels nous avons déjà planifié des rencontres de suivi. Nous avons également conclu un partenariat très prometteur avec le plus grand joueur mondial, en termes de volume de décaissement et de transfert bancaire, qui nous donnera accès à 171 pays. Nous sommes très satisfaits de la qualité de l'organisation et prêts à intégrer ces nouveaux marchés », a conclu Stephan Dowouo, président de Squares Union.

Les entreprises et institutions suivantes ont participé à la mission commerciale :

1. Autorité des marchés financiers

2. Banque Nationale du Canada

3. Caisse de dépôt et placement du Québec

4. Chappuis Halder

5. Croesus Finansoft inc.

6. Desjardins

7. Exagens

8. Fasken Martineau DuMoulin

9. Finance Montréal

10. Flinks Technology

11. Fonds de solidarité FTQ

12. FormFintech

13. GEVA Solution inc.

14. Hurt Capital inc.

15. La Capitale assureur de l'administration publique

16. Leaders International

17. Mylo

18. Nuadox

19. SG Montréal Solution Center inc.

20. Solutions Margill

21. Squares Union

22. TickSmith

À propos de la mission commerciale à Paris

La mission commerciale à Paris a été organisée par l'équipe d'experts Acclr en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, en partenariat avec la grappe Finance Montréal, notre partenaire principal, et grâce au transporteur officiel, Air Canada. Cette initiative a pu être réalisée grâce au soutien financier d'Export Québec et du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 7 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient sur des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

À propos d'Acclr - services aux entreprises

Sous sa marque Acclr, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain offre des services multiples, voués à la création et à la croissance d'entreprises de toutes tailles : développement d'affaires, commerce international, intelligence d'affaires, financement, main-d'oeuvre et francisation. Quelle que soit l'information d'affaires recherchée par les entreprises, les experts Acclr de la CCMM disposent des meilleurs ressources et outils pour y répondre.

