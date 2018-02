Un investissement qui renforce le secteur de l'hydrogène et des piles à combustible de l'Ouest canadien







Une aide financière en appui à l'Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible améliorera le profil mondial des entreprises de technologies propres de l'Ouest canadien

VANCOUVER, le 2 févr. 2018 /CNW/ - Les entreprises du secteur de l'hydrogène et des piles à combustible de l'Ouest canadien profiteront d'un soutien additionnel qui leur permettra de renforcer leur profil sur la scène internationale, de stimuler la croissance de l'industrie et de créer des emplois dans l'ensemble de l'Ouest canadien.

L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Diversification de l'économie de l'Ouest Canada, une aide financière de plus de 670 000 à l'Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible (ACHPC) lors d'une allocution à Ionomr, organisation membre de l'ACHPC hébergée par le VentureLabs de Vancouver.

La mission de l'ACHPC est de soutenir les entreprises, les organisations gouvernementales et les établissements d'enseignement du Canada pour la mise au point, la démonstration et la mise en marché de produits et de services dans le secteur de l'hydrogène et des piles à combustible. Grâce à cette aide financière, l'ACHPC pourra consolider les activités du secteur de l'hydrogène et des piles à combustible dans des marchés internationaux clés et stimuler les échanges et les investissements.

Cette aide financière aidera en outre l'ACHPC à élaborer et à mettre en oeuvre des stratégies de marketing et des webinaires ciblant des investisseurs étrangers potentiels pour les entreprises canadiennes de technologies propres. Par la promotion du leadership canadien dans le secteur de l'hydrogène et des piles à combustible, les organisations membres de l'ACHPC espèrent attirer d'importants investissements internationaux, promouvoir les entreprises locales et alimenter la création d'emplois au Canada.

Le secteur de l'hydrogène et des piles à combustible du Canada génère actuellement à l'économie canadienne 2 000 emplois de haute technologie axés sur le savoir. Cette aide financière aidera l'ACHPC à faire progresser la réalisation des priorités du gouvernement du Canada en matière de soutien aux technologies propres et à l'innovation.

VentureLabs® est un programme d'accélérateur d'entreprises de technologie de calibre mondial administré par l'Université Simon Fraser en partenariat avec le PARI-CNRC, le BC Innovation Council, des partenaires universitaires, dont l'Université Ryerson, l'Institut universitaire de technologie de l' Ontario , l'Université de Victoria , l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique et l'Université d'art et de design Emily Carr , ainsi que des partenaires gouvernementaux et industriels.

en partenariat avec le PARI-CNRC, le BC Innovation Council, des partenaires universitaires, dont l'Université Ryerson, l'Institut universitaire de technologie de l' , l'Université de , l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique et l'Université d'art et de design , ainsi que des partenaires gouvernementaux et industriels. L'ACHPC a été fondée en janvier 2009 par la fusion de l'Association canadienne de l'hydrogène et d'Hydrogen and Fuel Cells Canada (H2FCC). L'unification des membres de ces deux groupes a entraîné la création d'une association dynamique et influente. L'ACHPC, dont le siège social est à Vancouver , en Colombie-Britannique, représente aujourd'hui la majorité des intervenants du secteur de l'hydrogène et des piles à combustible du Canada .

« L'Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible joue un rôle important dans la mise au point de technologies propres qui réduisent les émissions nocives, favorisent l'utilisation d'énergie renouvelable et créent des emplois hautement qualifiés pour les Canadiens. Alors que les produits du secteur de l'hydrogène et des piles à combustible sont en voie d'être commercialisés, le gouvernement fédéral est fier d'appuyer les efforts de l'ACHPC pour faire du Canada un leader mondial des technologies propres. »

- L'honorable Hedy Fry, députée fédérale de Vancouver-Centre

« Maintenant que les chefs de gouvernement et les dirigeants d'entreprise reconnaissent le rôle important que joueront les combustibles renouvelables dans un avenir énergétique propre et qu'ils cherchent à favoriser l'adoption de solutions à émission zéro pour alimenter les voitures, les autobus, les camions, les trains, les navires et les bâtiments, le Canada est bien positionné pour tirer parti du leadership de son industrie des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible. Nous sommes reconnaissants à Diversification de l'économie de l'Ouest Canada de son appui alors que nous multiplions nos efforts pour accroître les exportations de notre industrie, ainsi que les investissements dans ses capacités et ses produits. »

- Andreas Truckenbrodt, Ph. D., président et chef des opérations, Association canadienne de l'hydrogène et des piles à combustible

