Entente de principe entre la FIOE et NAV CANADA







OTTAWA, 02 févr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente de principe avec la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE), un syndicat qui représente environ 650 technologues des services de navigation aérienne responsables de la planification, de l'installation et de la preuve de performance de divers systèmes et équipements électroniques, et de l'entretien des systèmes de gestion de la circulation aérienne (ATM) et de communications, navigation et surveillance (CNS).



L'entente de principe doit faire l'objet du processus de ratification par le syndicat. NAV CANADA n'émettra aucun commentaire jusqu'à ce que la convention soit ratifiée.



À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d'aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d'information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d'espace aérien intérieur et d'espace aérien international sous contrôle canadien.



La Société est reconnue à l'échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.



NAV CANADA est un partenaire fondateur d'Aireon LLC, une coentreprise internationale qui vise à étendre la couverture de surveillance de la circulation aérienne à la planète toute entière grâce à un système de surveillance dépendante automatique en mode diffusion (ADS-B) satellitaire.

