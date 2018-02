Avis aux médias : ANNULÉE Annonce en matière d'infrastructure à Stanley







STANLEY, NB, le 2 févr. 2018 /CNW/ - Veuillez prendre note que l'événement prévu aujourd'hui est annulé en raison du mauvais temps. Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce importante en matière d'infrastructure en présence de T.J. Harvey, député de Tobique-Mactaquac, au nom de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Bill Fraser, ministre des Transports et de l'Infrastructure, ministre responsable des Affaires intergouvernementales et ministre responsable de la Société de développement régional, et de Barb MacDonald, mairesse adjointe du Village de Stanley.

Date: vendredi le 2 février 2018



Heure : 15 h (HNA)



Endroit: Bureau du Village

20, rue Main

Stanley (Nouveau-Brunswick)

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 2 février 2018 à 12:21 et diffusé par :