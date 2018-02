La ministre Joly copréside la réunion inaugurale du Comité mixte Canada-Chine sur la culture à Ottawa







OTTAWA, le 2 févr. 2018 /CNW/ - La Chine est un marché important pour les produits et services créatifs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada désire accroître notre présence dans ce pays. Le fait d'ouvrir des marchés pour les créateurs et les entrepreneurs culturels stimulera une croissance qui profitera à tous, créera des emplois, renforcera la classe moyenne et aidera ceux et celles qui travaillent fort pour en faire partie.

C'est dans ce contexte que les 1er et 2 février, l'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, a accueilli Son Excellence Luo Shugang, ministre de la Culture de la République populaire de Chine, à Ottawa, où ils ont coprésidé la réunion inaugurale du Comité mixte Canada-Chine sur la culture.

L'objectif du comité est de renforcer la coopération entre les deux pays dans les domaines de la culture, des industries créatives, du patrimoine et des arts. En juillet dernier, les deux pays ont signé un accord pour officialiser l'établissement du comité. Durant cette rencontre de deux jours, chaque ministre a dirigé une délégation composée de hauts fonctionnaires d'importantes institutions culturelles et de représentants de diverses industries créatives. Les délégués ont profité de la tribune qu'est le Comité mixte pour renforcer les relations et le dialogue entre les ministres de la Culture et les institutions culturelles des deux pays.

Le programme a été établi pour encourager la coopération, les échanges, le dialogue de haut niveau et le partage d'expertise dans une vaste gamme de domaines culturels. La réunion conjointe a aussi servi de plateforme pour les organismes désirant promouvoir des projets précis et consolider la collaboration entre les institutions culturelles, les artistes et les citoyens. La ministre Joly et le ministre Luo ont pris part à une cérémonie de signature des accords suivants :

Une lettre d'intention entre le China Arts and Entertainment Group et le Cirque du Soleil

Un accord-cadre de coopération entre le comité organisateur du China International Chorus Festival et le comité organisateur canadien du Festival international choral d' Ottawa

Un protocole d'entente de coopération entre le Shanghai Ballet et Les Grands Ballets Canadiens

Un protocole d'entente entre le Groupe Samajam et la société Zhejiang Grand Boat Culture Development Co

Un protocole d'entente entre les sociétés Toon Boom Animation et WeKids Time Culture ( Shenzhen )

Un protocole d'entente entre les sociétés Nelvana, WeKids Time Culture ( Shenzhen ) et Toon Boom Animation

Les échanges culturels ont toujours été un important aspect de la diplomatie; ils améliorent la compréhension mutuelle et facilitent la collaboration. Ces efforts de collaboration se poursuivront grâce à la première mission commerciale des industries créatives du Canada en Chine, qui sera dirigée par la ministre Joly du 9 au 13 avril 2018.

Le ministre de la Culture de la République populaire de Chine accueillera la prochaine réunion du Comité mixte en 2020.

Citations

« Cette toute première réunion du Comité mixte Canada-Chine sur la culture nous offre une occasion en or de consolider les liens entre les gouvernements et les citoyens de nos deux pays. La mise en commun de nos cultures est une excellente façon de réunir les gens. Nous nous efforçons d'ouvrir des marchés et de créer des possibilités pour les industries créatives et les artistes du Canada, afin qu'ils soient plus présents sur le marché chinois et afin de créer de bons emplois pour la classe moyenne au Canada. Grâce au Comité mixte, nous avons pu consolider les liens entre nos pays, tout en jetant une fondation solide en préparation de la mission commerciale des industries culturelles que je mènerai en Chine au mois d'avril. »

-- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

En 2016, le Canada et la Chine ont convenu de désigner 2018 l'Année du tourisme Canada-Chine. Cette année donnera lieu à des projets visant à accroître le flux de touristes et à promouvoir des activités culturelles.

La Chine est le deuxième plus important partenaire commercial du Canada; sa plus grande source d'étudiants internationaux, une source en rapide croissance; et sa troisième plus grande source de touristes.

Le chinois est la troisième langue la plus parlée au Canada après l'anglais et le français. Les immigrants nés en Chine (y compris la Région administrative spéciale de Hong Kong) constituent l'un des groupes les plus importants au sein de la population d'immigrants du Canada.

Les exportations de marchandise canadienne vers la Chine ont atteint près de 21 milliards de dollars en 2016, en hausse de 4 p. cent par rapport à 2015. Les exportations de produits forestiers et agricoles, de cuivre et de minerai de fer et de véhicules automobiles étaient les plus importantes.

Cette année, le Canada célébrera le 48e anniversaire des relations diplomatiques avec la Chine. Nous célébrerons le 50e anniversaire de ces relations en 2020.

